Odchod dalšího z velkých frajerů. Obdivoval jsem Hořavovo herní myšlení

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Pokud Tomáš Hořava v létě opravdu zabalí kariéru, bude mně na českých stadionech chybět. A jsem přesvědčený, že nebudu sám. V posledních letech byl válcován dobou, dynamickým vývojem fotbalu, kdy fyzický výkon převyšuje ryzí fotbalovost. Přestal se hodit, přestal vyhovovat nárokům. Je to pochopitelné, zároveň je to škoda.

Trojnásobný mistr ligy v sobě skrýval nonšalantnost, vyzařoval klid a rovnováhu. Obdivoval jsem jeho herní myšlení, bavila mě realizace, byť doprovázená nadměrnými doteky s míčem. Trenéři z toho rostli, Hořava to ale jinak neuměl. Patřilo to k němu. Kdyby takový nebyl, z mého pohledu by nikdy nevystavěl tak úžasnou kariéru vyšperkovanou gólovou superparádou do sítě Manchesteru City na pódiu Ligy mistrů.

Často jsem si říkal, jak může hromadu let přežít v plzeňské kabině, která konstantně přitahovala kupu problémů, mnohdy za hranou obyčejné lidské slušnosti. On, na první pohled skromný kluk, táta od rodiny, jenž se nikdy nevymáchal ve skandálech. Dokonale jsem to pochopil před pár lety během společného sezení v Belgii na jednom ze srazů národního mužstva.

Tomáš vypravoval, že životní priority má seřazené trochu jinak než druzí. Netvrdil, že správně, ovšem jinak, a podle vlastních not se chová. Proto byl kabinou, ať ji obýval kdokoliv, vysoce respektován. Líčil, jak slýchával vtípky na svůj účet. Že na cestách za zápasy čte duchovní literaturu, že inklinuje k salesiánské víře, která je pro něj základním bodem života, k čemuž vede i svoji rodinu, že je vegetariánem, jenž nepodceňoval mentální přípravu. Mávl nad tím rukou, myslel si své, zároveň se v takovém prostředí vlastně cítil dobře. Bral věci s nutným nadhledem. I proto s každým vyšel, v Plzni se po celých osm let cítil spokojeně.

Jestliže se zvěsti o konci kariéry vyplní, a ony by konec konců dávaly smysl, přijde Viktoria o dalšího z velkých frajerů, kteří se nesmazatelně zapsali do klubové historie. Říká se, že po odchodu z hráčské šatny najde Hořava v Plzni uplatnění, byť není zcela rozhodnutý, že setrvání v branži je správnou cestou. Za sebe říkám, že by bylo fajn, aby zapomněl na myšlenky o kavárně s vegetariánskými pokrmy, ale aby vydržel u fotbalu.

Napříč Českem probíhá snaha o narovnání fotbalového prostředí. Právě Tomáš Hořava by byl jednou z malých, ale potřebných záruk jisté formy kultivace.