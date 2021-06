Uhlazený Šilhavý jako Fousek: proč českému kouči neleží národ u nohou?

I proto Jaroslavu Šilhavému neleží fotbalové Česko u nohou. Fanoušci, a celkem logicky, mají radši emotivní persony, excentriky. Víc se s nimi dovedou ztotožnit, nabídnout jim srdce. Kouč národního týmu není oblíbencem davů. A to navzdory vynikající trenérské kariéře ozdobené dvěma ligovými tituly. Navzdory výtečné práci, kterou za necelé tři roky odvedl u reprezentace. To národ uznává. Oceňuje. Respektuje. Ale nešílí z toho.

Šilhavý ale zase není v pozici Michala Bílka. Ten dovedl v roce 2012 reprezentaci na EURO, přesto byl radikální částí veřejnosti nenáviděný. Ze škatulky toho nepřijatelného nevyklouzl ani po postupu do čtvrtfinále, což se tehdy dalo považovat za maximum možností tehdejšího týmu.

V případě současného kouče se ale věci mohou velmi rychle změnit. Šilhavý stojí na jakési emoční hraně celkového vnímání vlastní osoby. Když mužstvo protáhne do vyřazovacích bojů, a v nich ještě urve jeden dva zápasy, notně si vylepší vlastní PR.



Vzhledem k předchozím úspěchům na ligovém poli by se nepochybně napasoval mezi nejlepší trenéry historie samostatné republiky. Vedle učitele Karla Brucknera, po bok Dušana Uhrina staršího či Pavla Vrby, byť právě on nezvládl předchozí šampionát ve Francii.



V Šilhavém je skryto něco zvláštního, v některých detailech i výjimečného. Proto lze oprávněně doufat, že mužstvo na turnaji zaujme.

Ale chce to odvahu. V těžkých chvílích, které jistě nastanou, je nutné vsadit na intuici. Šilhavý je natolik zkušený, aby to zvládl.