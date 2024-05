Haškova nominace? Tři rizika. Brankáři s deseti starty i levá strana

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Před třemi týdny si Češi otírali oči, zda je nešálí zrak z tragicky pojaté nominační tiskové konference před hokejovým šampionátem. Zhusta se propíral protivný bručoun Radim Rulík, dětinské vystupování svazového šéfa Aloise Hadamczika i vynechání tří hráčů z NHL. V reakci na to se vypínaly internety, atmosféra okolo týmu byla až do prvního velkého vítězství poněkud výbušná.

Oznámení šestadvacítky jmen před fotbalovou parádou v Německu proběhlo mnohem důstojněji. Pánbůh to zaplať. Ivan Hašek v poklidu odpovídal, vysvětloval, ani jedinkrát se nenechal rozhodit. Přesně věděl, co chce říct a jak to říct. Byl absolutně připravený. Není to zdaleka nejdůležitější věc na světě a už vůbec nezaručí úspěch na turnaji, nicméně ve srovnání s předchůdcem Jaroslavem Šilhavým kultivovanost Haškova projevu práskne do očí.

Jaký je výběr pro EURO? Do značné míry očekávaný s jediným úkrokem hodně stranou, a tím je nominace Lukáše Červa. Rozhodně je v pořádku. Hašek tím jen potvrdil svá slova po nástupu do vysněné práce, že nebude mít problém vytáhnout netradiční figuru s poutavým jarním příběhem. Kluk s ďáblem v srdci, což je myšleno v pozitivní konotaci, může na šampionátu účinkovat v menší, avšak důležité roli. Živě si představuji, jak vyráží deset minut před koncem při těsném vedení Česka do války proti Gruzii a svojí neústupností, agresivitou a nezdolností pomůže v těžké chvíli k zásadnímu triumfu v boji o postup ze skupiny.

Po Rulíkově nominaci se na sociálních sítích strhla názorová bouře, svár byl nekonečný. V úterý odpoledne panoval klid. Fotbalovou nominaci přijal národ téměř bez výhrad. Jistý risk v uvažování trenérského štábu z nominované šestadvacítky se však vystopovat dá.

Mezi vyvolenými chybí Tomáš Vaclík. Na turnaj vyrazí trio brankářů v součtu s pouhou desítkou reprezentačních startů. V případě zranění uvažované jedničky Jindřicha Staňka by kvalitní práci jistě odvedl i Matěj Kovář. Ví, jak dotlačit