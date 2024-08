Prázdné obraty a nepravdy. Nedokážu si představit, že Fousek svůj post obhájí

KOMENTÁŘ RADKA ŠPRYŇARA | Nedovedu si představit, že by se Petr Fousek příští rok rozhodl obhajovat předsednický post. A pokud přece jen ano, že by ve volbách uspěl. To se jednoduše nemůže stát, jelikož angažmá vysokého funkcionáře UEFA v čele českého fotbalu je pro valnou část fotbalové obce obrovským zklamáním.