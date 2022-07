Bude lepší, když oblíbený Pogačar letos nevyhraje. Pro cyklistiku určitě

Šestou etapu na Tour de France dovedli Majka s Pogačarem do úspěšného konce, ale od té sedmnácté už Polák nebude pokračovat • Reuters

Vingegaard je králem letošní Tour. Vydrží ve žlutém až do Paříže? • Profimedia.cz, Twitter

Pro příznivce Tadeje Pogačara, kterých se poté, kdy před týdnem přišel o žlutý dres, paradoxně objevilo ještě víc, je to kacířská myšlenka. Ale i tak ji vyslovím. Ano, opravdu si myslím, že bude lepší, když sympatický Slovinec na žlutý hattrick nedosáhne a Tour de France letos vyhraje Jonas Vingegaard.

Má to hned několik vysvětlení. Zhruba deset dní zpět jsem z mnoha stran slyšela větu: Ta Tour už bude letos nuda, když je Pogačar ve žlutém už od sedmé etapy.

Cyklistický fanoušek si to své najde ve většině etap i tak, ale těm příležitostným se to tak mohlo jevit.

Před týdnem se ale ukázalo, že i dvojnásobný vítěz Staré dámy je jen člověk a francouzská Grand Tour zase dostala pořádný náboj. Mít náskok přes dvě minuty Pogačar, už by mnozí ani nezapínali televizi.

Jenže Vingegaard byl pro ně menší neznámou, a tak se z nich najednou stali fanoušci třiadvacetiletého Slovince. A on nezklamal a bude bojovat do poslední chvíle.

Nyní je spousta lidí, kteří by Pogačarovi přáli, aby pro něj nakonec v Paříži vypukly žluté oslavy. Kvůli tomu budou Tour sledovat až do jejího závěru. A to je právě ten pozitivní efekt jediného jeho slabého dne. Právě proto, že se mu chvíli nedařilo, získala cyklistika zase zpět své příznivce.

A teď si představte, při tom, jak chce majitel nyní už 43 profesionálních výher, stále vítězit, jak obrovská bude jeho motivace pro příští ročník Tour de France, když se mu to letos nepovede!

Rok dopředu bude jasné, že je na co se těšit.

Navíc už tak sebevědomý Vingegaard bude ještě sebevědomější, a to pak bude, panečku, bitva.