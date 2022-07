Pogačar už je na Tour skoro bez týmu, před 17. etapou přišel o dva pomocníky

V průběhu Tour přišel Tadej Pogačar o žlutý dres a zatím ho nahání marně. Může za to i absence kolegů • Reuters

Jonas Vingegaard se dostává do výhody, protože Tadej Pogačar (vpravo) postupně ztrácí domestiky • Reuters

Šestou etapu na Tour de France dovedli Majka s Pogačarem do úspěšného konce, ale od té sedmnácté už Polák nebude pokračovat • Reuters

Mluvilo se o tom, jak tým Tadeje Pogačara na tuto sezonu opět posílil, aby měl mladý Slovinec ještě větší šanci na zisk žlutého hattricku na Tour de France. Jenže realita je nyní úplně jiná. UAE Team Emirates vstoupil do 17. etapy už jen ve čtyřech lidech. V úterý totiž nestihl do cíle v časovém limitu kvůli žaludečním potížím dojet Marc Soler, který se už v prvních dvou týdnech potýkal se slabší formou a nebyl Pogačarovi k ruce vždy tak dlouho, jak si původně vedení týmu slibovalo.

„Byl zklamaný, že musí opustit Tour. Měl žaludeční potíže už od začátku etapy, pak se to trochu zlepšilo, ale ve finále už vůbec neměl energii,“ řekl Mauro Gianetti, generální manažer stáje.

A co hůř, poté, co v jednom z úterních stoupání hlavní domestik Rafal Majka přetrhl řetěz, oznámila Pogačarova stáj před startem další etapy, že si zároveň natrhl i stehenní sval.

„Ještě před startem etapy se zkoušel na kole rozjet, ale cítil velké bolesti, takže musel z Tour odstoupit. Nemáme pro to moc slov, máme velkou nevýhodu a není to vůbec dobrá situace. Uvidíme, jak se závod vyvine, ale samozřejmě hlavně mentálně je to pro nás komplikovaná situace,“ dodal Gianetti.

Už v předchozích dvou týdnech museli z Tour odjet dva závodníci UAE Team Emirates kvůli pozitivním testům na covid. Vedle Pogačara tak zůstávají Brandon McNulty (horský domestik), Mikkel Bjerg (hlavně časovkář a motor na roviny) a Marc Hirschi, také horský domestik, který však na letošní Tour nemá dobrou formu.