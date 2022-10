Jiříček je „gambler“, Blümela sledují i v kabině. Nečas je důkaz, co dělá hlava

KOMENTÁŘ SLAVOMÍRA LENERA | David Jiříček debutoval za Columbus. Má logiku, že dostal šanci tak brzy. Perspektivní, vysoko draftovaný hráč, Blue Jackets ho chtějí ukázat a prodat ve smyslu, že vybrali dobře. Pojďte se na něj podívat. V klubech s mladými kluky celoročně pracují, i když tam třeba nejsou, posílají za nimi trenéry do Evropy. V Columbusu potřebují předvést, že udělali dobře, a zároveň chtějí dát Jiříčkovi šanci. To je jedna věc. Druhá, že na to má. Jak se prosadí, se ukáže až dlouhodobě. Soutěž je náročná, záleží na spoustě věcí včetně kondice. Ale teď má na to, aby naskočil aspoň občas.