Costa není žádný „zlosyn“, ale už ho, proboha, zastavte! | iSport.cz

Vlastně mě mrzí, že je teď na pranýři, ovšem oprávněně, zrovna Costa. Tenhle chlapík ze Zimbabwe má za sebou nelehký osud, musel se protloukat, jak se dalo, a nezapomíná na to. Váží si toho, jak si v životě i ve fotbale poradil. A dovolil bych si odhadnout, že charakterově má hodně daleko k fotbalovým „desperátům“, naopak vykazuje mnohé kladné rysy. Na rozdíl od jiných mu není jedno, jak si jeho tým na hřišti vede, a dělá vše pro úspěch.

I v době velkého zmaru za italského kouče Andrey Stramaccioniho se obránce přezdívaný svými parťáky „Kostík“ jako jeden z mála snažil povzbuzovat a burcovat ostatní. Dává najevo emoce, což je jeho plus i minus zároveň. Žije Spartou a je pozoruhodné, že v jejích službách kroutí už šestou sezonu (jen s dvěma červenými kartami) a že si ho nechalo v týmu tolik různorodých trenérů. O něčem to svědčí.

Diskutabilní jsou jeho dovednostní klady a zápory. Mnoho zápasů i na stoperu odehrál slušně, ale stejně se nejspíš víc hodí na pozici levého obránce, kterou má zažitější. Nezřídka jsou na první pohled znát jeho taktické a poziční nedostatky. Je možné, že i právě strategicky důležité místo uprostřed obrany ho vhání do situací, které pro něho nejsou, eufemisticky řečeno, komfortní. A pro soupeře už vůbec ne…

Sparta - Baník: Costa bláznivým zákrokem sestřelil Filla! Prošlo mu to ale na žlutou 720p 360p REKLAMA

Nic z toho, co zde padlo o Costově charakteru a nasazení, samozřejmě není polehčující okolností, pokud hodnotíme jeho zběsilé zákroky, při nichž jde oběma nohama dopředu a jeho „sáně“ nemilosrdně přejedou protivníka. A to v naprosto nesmyslných prostorech, proti Baníku dokonce za půlící čárou. Nejedná se při tom o nijak emočně vyhrocené situace, jimž je snadné podlehnout. Nejsou to zkraty vyvolané bezprostředním tlakem. Zároveň bych Costu neobviňoval z úmyslu soupeři ublížit. Spíš je to zvyk. Lépe řečeno zlozvyk, který na hřišti nemá co dělat.

Costovy fauly jsou pro protihráče nesmírně nebezpečné, lze hovořit jen o štěstí, že je Alex Král ani Martin Fillo neodnesl těžkým zraněním. Takhle se můžeme donekonečna bavit o tom, že je potřeba fotbalisty před tvrdou hrou chránit. Shodou okolností je zrovna Sparta mužstvem, které sází na talenty typu Adama Hložka nebo Václava Drchala, takže si stačí představit třeba je, jak by podobný nešetrný střet mohl zničit jejich slibně se rozvíjející kariéru. Přirozeně to platí o jakémkoli hráči.

Proto je až nepochopitelné, že rozhodčí Ondřej Pechanec a Pavel Královec a jejich kolegové u videa Costu nechali opakovaně proplout jen se žlutou kartou a zabředli do šedé zóny diskuse, co je bezohledný a surový zákrok. Třeba je to jen součást patrného všeobecného zmatku a nejistoty mezi sudími, v každém případě je na čase uplatňovat přísnější (a stejný) metr a důsledně obdobné fauly trestat. Nehledě na to, že vedle ohrožení zdraví hráčů přispívají k vyhrocené atmosféře na trávníku i v hledišti.

Zasáhnout ale musí rovněž Costovi trenéři. I kdyby to mělo být čistě ze „sobeckých“ důvodů, že se chová nezodpovědně nejen k soupeřům, ale i vlastnímu mužstvu. Slova aktuálního kouče Letenských Michala Horňáka nasvědčují tomu, že si je problému dobře vědom. „Už v duchu jsem mu za ten faul nadával. Když jsem viděl, že nemůže mít balon a nemůže ten skluz zastavit, hned jsem věděl, která bije. My takhle rozhodně hrát nechceme,“ prohlásil po utkání s Baníkem, do něhož Costu mimochodem vypustil až kvůli trablům Lukáše Štetiny těsně před úvodním hvizdem.

Další věta však naznačuje, že se v tomhle směru ledacos zanedbalo. „S ním to bude ještě dlouhá cesta,“ dodal Horňák na adresu svého svěřence. Vzhledem k tomu, že Costovi je už třiatřicet a měl by mít dostatek zkušeností, je otázkou, zda je změna vůbec možná. Na druhé straně by mělo být nejvíc v jeho zájmu, aby se o ni pokusil. Jinak se nezbaví pověsti rabiáta, který je schopen protihráči zpřerážet nohy. A bude se mu stávat to, co by nemělo: že bude pykat při nejbližší možné příležitosti i pak také za fauly, které nebudou tak ostré a jiným v pohodě projdou…

Horňák po Baníku: Dva dny nešlo trénovat. Kluci byli rozhození 720p 360p REKLAMA

SESTŘIH: Sparta - Baník 3:0. Letenští uctili Šuralovu památku další výhrou 720p 360p REKLAMA