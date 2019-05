Slavia teď je i není top. Když jí to drhlo, dojela do cíle „na morál“ | iSport.cz

Ať už to bylo nervozitou, vcelku pochopitelnou fyzickou, ale i psychickou opotřebovaností z náročné sezony nebo tím, že kompaktní Severočeši na ně takříkajíc umí zahrát (jako Liberec), hra slávistů stejně jako v několika jiných posledních zápasech dlouho nesplňovala špičkové parametry.

Alespoň podle laťky, kterou si nasadili bezkonkurenčně vysoko. Teď bude podle ní nemilosrdně poměřována, požaduje se na ní, aby ji nejlépe přeskočila, případně přelezla, ale nepodlézala.

Jak byl trenér Jindřich Trpišovský i po vysokých výhrách v průběhu ročníku až nebývale kritický, poslední dobou jako by chtěl mužstvo navenek chránit a nespokojenost si nechával pro sebe (po Jablonci už byl v obvyklé „formě“).

Byl to nicméně on, kdo po skalpování Plzně (3:1) nerozpoutal žádný vítězný indiánský tanec a upozorňoval, že vůbec není rozhodnuto. I kdyby to bylo jen z preventivních důvodů, bylo to na místě.

Proti Jablonci slávisté znovu drželi míč, snažili o vysoké tempo, jež jim vyhovuje a zároveň je pro ně s ubývajícími silami čím dál složitější ho nakopnout, ale nádech dusila fůra nepřesností. Rozehrávkou dokonce nezřídka vybídli soupeře k útoku a zakončení, trpěli rozkouskováním hry. Postupně svou převahu i díky příchodu Miroslava Stocha mocně vystupňovali. Jenže zase chyběly šance a beranidlo, které rozrazí zamčenou bránu.

Spásu přinesl až zásah Tomáše Součka ze závěru zápasu. Korunoval tím vzepětí mužstva a jeho příkladnou ochotu bojovat do poslední vteřiny. Na druhé straně to byl výjimečná situace – a to by mělo být varováním.

Nebýt téhle trefy, bylo by v posledních dvou utkáních možné snad úplně všechno. A není od věci brát to tak, že třeba ještě stále je – byť schází pouhopouhý bod a tohle si přece Slavia už nemůže nechat vzít…

