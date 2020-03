Slavia - Sparta | Trpišovský chválil výkon: Musíme věřit naší cestě | iSport.cz

Už se zdálo, že dlouhá šňůra slávistické neporazitelnosti v derby se po devíti zápasech přetrhne. Petar Musa to ovšem v nastavení odmítl a zařídil proti Spartě remízu 1:1 . „Prohrát po takovém výkonu by bylo hodně nešťastné,“ podotkl kouč ligového lídra Jindřich Trpišovský. Ten na tiskové konferenci po utkání mluvil i o změnách ve skládání sestavy či pyrotechnice z kotle Slavie, která na konci první půle přerušila zápas.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 90+3. Musa Hosté: 80. Tetteh Sestavy Domácí: Kolář – Coufal, Kúdela, Takács, Bořil (C) – Ševčík, Traoré – Masopust (82. Hellebrand), Stanciu (82. Hilál), Olayinka – Tecl (71. Musa). Hosté: Heča – Vindheim, Štetina, Hancko, Frýdek – Krejčí (53. Mandjeck), Sáček – Plavšić (76. Matěj Hanousek), Dočkal (C), Hložek – Tetteh (86. Kozák). Náhradníci Domácí: Kovář, Frydrych, Hellebrand, Oscar, Provod, Júsuf Hilál, Musa Hosté: Bičík, Lischka, Mandjeck, Hanousek, Trávník, Kanga, Kozák Karty Domácí: Traoré, Olayinka, Musa, Bořil Hosté: L. Krejčí, Štetina, Dočkal Rozhodčí Franěk – Vlasjuk, Kříž Stadion Sinobo Stadium, Praha-Vršovice Návštěva 19 382 diváků

Derby bylo stejně jako v posledních letech opět hodně bojovné, jak jej hodnotíte?

„Fotbal v první půli nebyl nic moc, vlastně i celkově. Hra byla strašně rozkouskovaná. Čistý čas zápasu jen kolem 54 minut, to je strašně málo. Ve druhé půli se náš výkon zlepšil, vytvořili jsme si tlak a šance, které jsme neproměnili. Z první nebezpečné situace Sparty, když pominu neuznaný gól, jsme po naší chybě inkasovali. Pak jen záleželo na tom, jestli nám střídání přinesou správnou mentalitu a tlak, což se naštěstí povedlo. Takže obecně fotbalově zklamání, ale náš výkon byl dobrý.“

Proti předchozím utkáním posun, že?

„Takové první navázání na některé podzimní výkony. Po Bohemce jsem říkal, že nikdo nehrál nadstandardně, dnes naopak nikdo nezahrál špatně. Ale k úspěšnějšímu výsledku chyběl větší klid a rozvaha na posledních dvaceti metrech. Ševčík měl šance, Stanciu taky dvě dobré pozice. Možností v podobných zápasech moc není, když si nepomůžete, je to pak těžký. Takže mám rozporuplné pocity. Jsem rád, co předvedli Petr Ševčík s Honzou Bořilem, kteří měli za sebou jeden trénink. Ale prohrát by po takovém výkonu bylo hodně nešťastné.“

Ladislav Takács svedl hodně soubojů s Benjaminem Tettehem, dva klíčové prohrál a útočník Sparty mu utekl. Co vám ukázal jeho výkon?

„Laco měsíc a půl nehrál zápas, je deset dní v plném tréninku. Kromě těchhle dvou momentů to od něj byl skvělý výkon. Ani nevím, jak ta gólová situace vznikla... Jestli jsme Tetteha vystavovali do ofsajdu, bylo to špatně. Došlo tam ke ztrátě, chtěli jsme se vyvarovat tomu, aby Dočkal nemohl podobně hrát po ztrátě míče za obranu. Takové situace jsou přesně pro Tetteha, je to jeho silná stránka. A teď zachoval i klid v koncovce, byť to bylo tečované.“

Jste klidnější po slušném výkonu, nebo nervóznější vzhledem k tomu, že se vám Plzeň zase přiblížila?

„Jsem hlavně rád za výkon, ten pro nás byl důležitý. Dneska byl určitě nejlepší na jaře. Byla by rána, kdybychom měli prohrát. Ale pořád je to derby, těžký zápas... Škoda koncovky, tam nás problémy provází déle. Oproti Slovácku nebo Bohemce ale bylo mentálně vidět, že po střídáních ještě můžeme s výsledem něco udělat. Byla tam spousta věcí, na kterých se dá dál stavět. Ale musíme to potvrdit za týden a v dalších zápasech.“

A ten snižující se náskok?

„Je potřeba s ním pracovat, to je jasný. Ze šestnácti je osm. Ale tým se změnil, mluvím o tom pořád, my musíme pracovat hlavně na něm. Je to o dennodenní práci. Kvalita tam je, pokud se sejde sestava jako dneska, která už má něco za sebou. Pro nás je důležité věřit cestě, na které jsme. I rotace byla za poslední čtyři kola obrovská, všechno má vliv. Musíme zvládat jednotlivá kola a hlavně mít takové výkony jako dneska. Potřebujeme mít stejnou mentalitu i v zápase, kdy nehrajeme doma a není to derby.“

Udělalo vám radost, že se zápas kvůli koronaviru nehrál bez fanoušků?

„Já jsem samozřejmě rád, že byla taková kulisa. Co se dělo ve druhé půli v našem sektoru, bylo úžasný. Patrik Hellebrand stál vykulenej uprostřed kabiny a měl oči navrch. Kdyby se mělo hrát bez diváků, byl by to nesmysl. Lepší derby odložit a počkat si. Hrát fotbal bez lidí nemá smysl, tím spíš takový zápas.“

Nebojíte se ale, že vás kvůli pyrotechnice zase čeká trest? Třeba i zavření stadionu?

„To neovlivním. Ale je to ta poslední věc, co by se měla stát. Ať jsou velké represe pro lidi, pro klub, ale hlavně nehrát bez diváků. To nechce nikdo, měl by to být ten poslední možný trest. Jestli je tady dvacet tisíc fanoušků, z kterých se jde třeba osmnáct a půl podívat na fotbal, a příště by přijít nemohli, tak je to hrozný. Nebo až příště budou chtít přijít jiní fanoušci, nemůžeme jim to přece zakázat proto, že někdy předtím tady bylo pyro. Všichni musíme bojovat o to, aby lidi na fotbal chodili, a ne jim to zakazovat.“

Na Slovácku hrála hodně mladá sestava, dnes zase zkušená. To je samozřejmě z extrému do extrému, ale mění se něco ve vašem záměru?

„Do téhle situace jsme se dostali z nějakých důvodů. Musíme budovat, ale zároveň myslet na atraktivitu hry a kvalitu. Zároveň je to o mentalitě hráčů. Třeba na Hellebrandovi dneska bylo vidět, že ve svém prvním derby chce se zápasem něco udělat. Pak tam takových hráčů může být třeba pět nebo šest. Náš úkol je mít ustálenou sestavu, pokud se do ní někdo jiný prokouše a bude mít výkonnost, tak bude hrát. Furt je tu spousta hráčů, co mají ligové, reprezentační i pohárové zkušenosti, ti další je musí atakovat. Zápas na Slovácku byl v tomhle extrém, když jsme dostali gól, mužstvo se rozsypalo. U některých nejsme spokojení ani s daty a běháním, na Slovácku se dva hráči vůbec nepřibližovali tomu, na co jsme zvyklí. Musí si na to zvyknout, musíme to do nich dostat. Zaprvé musíme bodovat a stavět to nejlepší, všichni, co tu jsme, si musíme pomáhat. Máme kádr, jaký máme, za mě je kvalitní. Jen musíme být v zápasech odvážnější tak jako třeba dneska.“