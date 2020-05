Holeš je bourák ve slávistické garáži. Je to luxus, už z ní musí vyjet natrvalo | iSport.cz

KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Je to jako mít vytuněný fáro, ale projet se s ním jen párkrát do roka, ukázat ho na veřejnosti, aby na něj nezapomněla, a pak ho zase vrátit na místo. Ne, nebudeme se tu bavit o Mercedesu, tahle značka je ve fotbalové Slavii od dob útočníka Petra Švancary zabraná. Pravý obránce a novopečený defenzivní záložník Tomáš Holeš je však taky hodně slušný „bourák“. Nehledě na to, že stál ještě víc a jeho dosavadní angažmá v Edenu rovněž budí po všech stránkách rozpaky.

Z Jablonce Holeš přicházel s pověstí železného muže, jenž nevynechá v sezoně jediný zápas. Beka, který zvládá defenzivní i ofenzivní úkoly a bonusem jsou nastřílené góly – v minulé ligové sezoně jich dal pět, dva z nich zrovna Slavii.

„Když měl formu, byl to pro mě nejlepší hráč historie, který se v Jablonci pohyboval,“ řekl o něm dokonce pro O2 TV boss Miroslav Pelta , jenž si prý díky němu přišel na nějakých 40 milionů korun. Řekl bych, že to (z nějakých důvodů) docela přehnal, nicméně Holeš mi rozhodně přišel jako nadstandardní hráč a vhodný typ pro moderní fotbal.

A taky přesně typ pro Slavii. Přesto se stejně jako Jaroslav Zelený, pro změnu levý bek z Jablonce, zatím trvale neprosadil a rovněž se z nouze na zkoušku překvalifikoval. V Mladé Boleslavi naskočil jako defenzivní záložník a trenér Jindřich Trpišovský ho až nápadně chválil, ostatně jako celý tým. A sám Holeš vcelku šokoval tvrzením: „Je to podle mě jednoduchý post.“ No, záleží na tom, jak ho kdo pojímá a jaké má úkoly. Vedle toho zarazí i fakt, že Slavia musí pozici Tomáše Součka nikoli poprvé takovým způsobem záplatovat. Dost zvláštním zásahem v nouzi bylo už využití Lukáše Provoda při porážce 0:1 na Bohemians. „Zvládl to skvěle,“ nechal se však i tehdy slyšet Trpišovský.

S Holešem to může být geniální tah z arzenálu velkých trenérů, Trpišovský by tím potvrdil své mimořádné kvality. Když ovšem zmíněný Zelený po čase vzpomínal na to, jak se k údivu všech zjevil coby střední záložník v průběhu utkání Ligy mistrů na Interu Milán, označil to posléze za „haluz“, i když mu to sedlo. „Ani na tréninku jsem tam nehrál, pořádně jsem nevěděl, co mám na této pozici dělat. Nevím, jestli bylo reálné, že bych tam dlouhodobě hrál,“ vzpomínal.

Nebylo – a Zelený kvůli nepřekonatelné konkurenci Jana Bořila a možná nedostatečné psychické odolnosti právě hostuje v Boleslavi. Bude to s Holešem jiné? Soudě podle jeho slov o klíčové pozici v sestavě mu sebevědomí nechybí, problém tedy byl či je asi jinde. Sám Trpišovský mluví o tom, že nový hráč ve Slavii potřebuje půl roku na to, aby se přizpůsobil jeho nárokům. A je tu samozřejmě příliš vysoká překážka v podobě Vladimíra Coufala. Na druhé straně když je pořád řeč o nadměrném vytížení hráčů a náročném programu, je tu možnost oba častěji prostřídat. Anebo využít Holeše jako pravého záložníka, což by bylo přirozenější. Jakkoli Trpišovský mluví o tom, že je na stálejší záskok ve středu připravován od zimy. Holeš byl zamýšlen hlavně jako náhrada za Coufala, pro případ, že přestoupí, ale to se nenaplňuje. A čas běží.

Mít Holeše na lavičce či tribuně je v každém případě luxus, ať už ho brzdí cokoli. Pro kariéru sedmadvacetiletého hráče je klíčové, aby hrál. Skoro kdekoli. Nebo jinak: musí hrát. Popřípadě ještě jinak: Nesmí ztrácet měsíce, podzimy, jara. Kdyby se ve Slavii neuchytil natrvalo, byla by to jeho chyba, ale i projev přehnané nenasytnosti klubu a rozhazovačnosti na hráčském trhu…

