Pelé = fotbal. Proto nad tuhle legendu při vší úctě k jiným není a nebude

BLOG ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Snad to tak bylo napsané ve scénáři z pera toho nejvyššího, který blahosklonně toleruje, že se jeho jméno bere nadarmo a přenáší na fotbalové ikony tam dole. Jen pár dní poté, co Lionel Messi triumfem na mundialu v Kataru dopsal poslední klíčovou kapitolu svého velkého příběhu a pomyslně se postavil na roveň argentinskému bohu s ďáblem v těle (či spíše v hlavě) Diegu Maradonovi, završil své účinkování na pozemském hřišti Pelé. Ta smutná zpráva se bohužel očekávala každým dnem, ale když se roznesla světem, přesto nebyl zármutek z úmrtí brazilské legendy. Jako by už nemělo být nic jako dřív. Jako by skončily (krásné) staré fotbalové časy, jež se protáhly do nového tisíciletí.