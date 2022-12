Proč je Pelé fotbalový král? K talentu, píli i titulům přidal lásku a radost

Do fotbalové historie se zapsala řada velkých hvězd. Císař Franz Beckenbauer, virtuóz Johan Cruyff, kouzelník Zinedine Zidane nebo nejčerstvěji úžasný Lionel Messi. Tím největším symbolem fotbalu, králem tohoto sportu na věky věků však byl, je a bude Brazilec Pelé. Proč právě on?

Tím základním předpokladem pro korunovaci byly samozřejmě jeho neuvěřitelné fotbalové dovednosti. Úžasná rychlost, nevídaná obratnost, brilantní technika a na svou dobu také obdivuhodná přímočarost a komplexnost.

Jeden gól dal střelou z dálky, pak akci zakončil po slalomu mezi obránci, další vstřelil hlavičkou po neskutečném výskoku. To všechno z Edsona Arantese do Nascimento udělalo hráče, který zásadně předběhl svou dobu. Ale to není zdaleka všechno…

K tomu si přičtěte jeho víc než tisíc vstřelených branek a všechny velké triumfy, především pak tituly mistra světa. Vyhrát nejsledovanější sportovní turnaj světa jednou či dvakrát znamená stát se nesmrtelnou legendou. Ale co když ho vyhrajete třikrát? Pak jste symbolem, králem, fotbalovým bohem. A to se povedlo právě jen Pelému. Ale ani to ještě není celé...

Brazilcovým dalším atributem, který z něj udělal toho největšího, byla neskutečná oddanost fotbalu. Anebo ještě lépe nefalšovaná láska, s níž fotbal hrál, mluvil o něm a propagoval ho po celém světě během kariéry i dlouho po ní.

Z Pelého doslova sálala pozitivní energie. Jestliže Maradonova kariéra byla protknutá také drogami či styky s mafií a například Franz Beckenbauer působí až příliš noblesně a trochu odtažitě, Pelého základní nastavení byla radost. Rozesmátý, vstřícný a s velkýma hravýma očima – tak si Pelého budu pamatovat navždycky. A tak o něm mluvili i ti, co měli čest se s ním potkat.

A ještě jedna věc alespoň pro mě patří nesmazatelně k Pelého odkazu. Přesvědčení, že talent sám o sobě ještě neznamená vůbec nic. „Úspěch není náhoda. Je to tvrdá práce, vytrvalost, učení, studium, odříkání a především láska k tomu, co děláte nebo se učíte dělat,“ říkal často fotbalový král.

A pokud vám to říká muž, který toho talentu měl možná nejvíc ze všech, je dobré mu naslouchat. A nejen když jde o fotbal.