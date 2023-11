Osvoboďte Provoda, nedržte ho u lajny. Vyplatí se to Slavii i reprezentaci

KOMENTÁŘ ŠTĚPÁNA FILÍPKA | Vrátil se na místo činu – a během osmi dnů to udělá podruhé, byť ne tentokrát v červenobílém, ale reprezentačním dresu. Ano, Olomouc lemuje důležité etapy v životě fotbalového záložníka Lukáše Provoda. V roce 2020 si tam utrhl křížový vaz a meniskus a jeho moc a moc slibná kariéra se zadrhla. Rok se z toho sbíral, pak se pokoušel o návraty. Už jsem měl obavy, že se mu to zvlášť při náročné a svým způsobem možná i „bezohledné“ náloži kladené na slávistické hráče náročným realizačním týmem nepodaří.

Nastoupil, vystoupil – to není popis dění na nádraží Praha-Eden, ale jeho comebacky. Nyní se však zdá, že Provod se dostává do dřívější fazony. Nikoli ovšem na kraji, nýbrž uprostřed zálohy, respektive za útočníky. Náramně to prospěje Slavii a to samé může klidně platit také o národním týmu.

Právě u levé lajny mu našel místo trenér Jindřich Trpišovský známý tím, že hráčům – a nejen jim – otevírá netušené obzory, kde všude v sestavě se mohou vynořit. Většinou to funguje, někdy už mi to přijde trochu až jako mánie a přivádí k otázce, proč to tak při chválené přestupové politice musí být. Proč je například konkrétně ze tří stoperů aktuálně jeden dvakrát přeučený útočník a další rovněž dvakrát rekvalifikovaný pravý obránce (rekapitulovat posuny u takového Ivana Schranze by zabralo půl blogu). To je ovšem jiné téma. Trpišovský zkrátka dospěl k názoru, že Provod zkraje nynější sezony nejlépe nahradí Davida Juráska, ač samozřejmě nejde o totožný typ hráče.

Sedmadvacetiletý inženýr se zalíbením ve hře na klavír prokázal svou inteligenci tím, že se neprodleně přizpůsobil a svého úkolu se zhostil dobře a odpovědně, jak je mu vlastní. Trpišovský ho v tom také podporoval, seč mohl, a věren své motivační taktice, třeba jeho výkony ve svých promluvách poněkud „přifoukl“, což Provodovi neušlo a s vědoucně to s úsměvem glosoval. Takže OK.

Jenže Slavia se od začátku tohoto ročníku nedostala do rytmu a nebyla nikterak setrvale přesvědčivá. I při chvále dvojice Christos Zafeiris – Oscar Dorley se už dlouho vkrádala otázka, proč Provoda pořád svazovat a nevypustit ho do středu pole. Byl to docela luxus: přesně takový hráč tam totiž slávistům očividně chyběl.

Provod reprezentuje potřebné ingredience pro to, aby slávistická hra byla na vyšším levelu. Umí ji zrychlit, je tahový, přímočarý. Pokryje obrovský prostor, zabíhá si do míst, kde s ním protihráči nepočítají. Umí vystřelit ze střední vzdálenosti, což Slavii zoufale chybí, pokud do toho – promiňte to lidové zjednodušení – jednou za čas nepraští Lukáš Masopust nebo Tomáš Holeš. Je zodpovědný, přijímá i defenzivní povinnosti, vyhrává hlavičkové souboje – a tlumí výškový deficit Zafeirise, Oscara nebo Petra Ševčíka v červenobílé záloze.

Jakmile ho slávistický trenérský štáb nasadil za útočníky proti AS Řím v Evropské lize (podle Trpišovského šlo o „hybrid mezi středem a křídlem“), byl okamžitě znát jeho přínos. A to samé se opakovalo při výhře 3:1 v následném ligovém zápase na Andrově stadionu. Z pozitivně naladěného Provoda čiší energie, radost ze hry, entuziasmus. Slavia je s ním v téhle pozici mnohem flexibilnější a údernější.

Když jsem se o Provodově nevyužitém potenciálu bavil v závěru října s trenérem Josefem Csaplárem při natáčení videomagazínu LIGOVÝ INSIDER, řekl o něm, že to není kreativní hráč. Vyplývá to však nejspíš z jeho extrémní charakteristiky takového fotbalisty, který by ho v tomhle ohledu uspokojil, a tak raději používá termín konstruktivní.

Ať tak, nebo onak, klidně ať se v Edenu inspiruje trenér národního týmu Jaroslav Šilhavý pro poslední kvalifikační zápasy EURO 2024 v Polsku a s Moldavskem na Hané. Kreativní síla ve středu zálohy schází, Antonín Barák má „zaracha“ a Tomáš Souček nebo Michal Sadílek mají jiné přednosti. Byť se najmě ten první snaží konstruktivního parťáka suplovat.

Vsaďte na Provoda, nemůžete tím nic zkazit, jen získat. O jedno EURO bohužel přišel, teď by mohl sebe i tým dotáhnout na další.