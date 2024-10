Kaniův největší soupeř je EGO. Udělal vše, aby na něj Pelta a spol. měli žízeň

Ta slova jsou pádná a není třeba je mírnit vytečkováním. Přesně vystihují to, co se v Liberci přihodilo, respektive jak to tam nyní vnímají. „Důvěra v projekt je v prdeli,“ pravil bezelstně po historickém výprasku zdrcený trenér Radoslav Kováč. Tedy muž, na kterém to spolu s generálním ředitelem Janem Nezmarem v Liberci postavil Kania sportovně. Skoro se to rovná kapitulaci – po pouhých třech měsících od ostrého začátku. Následovalo nečekaně sebezpytující vystoupení samotného Kanii, jenž situaci pojmenoval rovněž výstižně: „Zatím to vypadá, že kvalita značky předběhla kvalitu produktu.“ Čímž ukázal přímo na sebe.

Není pochyb o tom, že na tuhle chvíli čekalo hodně lidí. A že si to teď náramně užijí, včetně posměšků. Docela bych chtěl vidět, jak si to po zápase užíval protřelý jablonecký boss Miroslav Pelta. Vždyť předtím musel skousnout, že Kania o jeho týmu s prominutím hloupě prohlásil, že pro něho není konkurentem, a rozvěsil mu pod nos billboardy Slovanu.