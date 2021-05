Místo MS v Rize si dám operaci, volnější léto si užiju se synem

Je asi půl hodiny po zápase s Arizonou, prohráli jsme v prodloužení. Zrovna jsem přijel domů. Vždycky mi takhle po utkání dělá problém usnout. Zvlášť když prohrajeme. Obvykle si něco pustím nebo přečtu. Nebo dávám dohromady tenhle text. Na tripu s klukama často hrajeme PlayStation, pokecáme u toho. Obecně mi ale trvá tak dvě hodiny, abych snížil tep a dostal se do klidu. V záloze mám i pivíčko. Jedno, dvě na dobrý spánek. To je recept podle táty, a rodiče se mají poslouchat.

Jinak nám ještě zbývá odehrát jedno utkání a máme po sezoně. Už se na to popravdě těším. Budu si moct naplno užívat syna. Hned ve čtvrtek mě pak čeká operace. Nejde o žádné zranění, ale spíše o nutný zdravotní zákrok, který jsem už nějaký čas odkládal. Pak ještě zůstanu asi týden v San Jose, potom poletíme domů do Prahy.

To je taky důvod, proč nejedu na mistrovství světa. Je to malý zákrok, ale nedá se pořád čekat. Po dlouhé době si chci dát trochu volnější léto. Minulý rok jsem po operaci kolene dřel deset měsíců v kuse a přetrénoval se. Chci se dát do kupy, odpočinout si. Letní příprava mi problém nedělá, mám trénování rád. Zapojí se do toho i jiné sporty, docela se na to těším.

Že nebudu na šampionátu, mě mrzí, celá tahle sezona byla ale mentálně strašně náročná. Bylo to fakt na hlavu. Smekám klobouk před klukama,