Šaty dělají člověka a stadion dělá klub. Brno potřebuje velkou a moderní arénu

V Brně jsem zůstal na celý víkend a večer po zápase jsem se zúčastnil hudebního festivalu Pop Messe, který se odehrával na stadionu Za Lužánkami a v přilehlém Bobycentru. Koncerty populárních skupin měly díky tomu nevšední atmosféru. Mí oblíbení Ride dokonce během vystoupení neskrývali své zalíbení v zeleni vyrůstající na tribunách.

Zjevně vůbec netušili, že kdysi tyhle ochozy praskaly ve švech a čtyřicetitisícové návštěvy hnaly Zbrojovku za titulem. Dnes připomínají spíš ruinu těsně zřícením. Skanzen slavné minulosti, který dál chátrá a je smutnou živoucí vzpomínkou na dobu tak nedávnou a přitom tolik vzdálenou.

Znovu jsem si uvědomil, že téhle až bizarní situaci nerozumím. To se opravdu ve druhém největším městě republiky nenajde nikdo, kdo by tenhle areál zachránil? Vždyť se zde přímo v centru moravské metropole nabízí ideální možnost, jak na jednom tradičním místě propojit promyšlenou infrastrukturou sport, kulturu, zábavu, ubytování, případně nákupy a parkování! Prostory k tomu Za Lužánkami rozhodně jsou a inspiraci můžeme najít třeba ve slovenské Trnavě, kde se podobnou myšlenku podařilo úspěšně realizovat.

Nemáme nedostatek koncertních síní

A když už o to nemá zájem město, které si do svého čela zvolilo místy až bizarní recesistické partičky, pak by se přece měl hledat a najít soukromý investor. Případně by mohla aspoň trochu pomoci vláda, ostatně v jejím čele přece stojí brněnský rodák. A když už jsme u známých osobností s kořeny v tomto krásném městě, pochází odtud mimochodem i jeden z nejbohatších lidí v zemi.

Chápu, že doba je zlá a peníze se teď budou hledat na mnohem důležitější, ba existenční projekty. Ovšem na druhou stranu jsem si nedávno přečetl, že v Praze se bude stavět nová budova filharmonie za 9,4 miliardy korun. Jsem velkým milovníkem vážné hudby, avšak domnívám se, že určitě netrpíme nedostatkem koncertních sálů.

SESTŘIH: Brno - Slovácko 2:2. Strhující otvírák sezony, Zbrojovka dvakrát vedla Video se připravuje ...

Důstojný stadion pro nejvyšší soutěž však třeba v Brně není ani jeden. A přitom by jistě nestál tolik. Dovedu si představit, že by pak do jeho ochozů pravidelně dorazilo více než těch osm tisíc diváků, kteří před týdnem tak parádně fandili na Srbské, kde má stadion spíše druholigové parametry.

A to nemluvím o situaci, která ještě nedávno nebyla tak úplně nereálná a do budoucna ji nelze vyloučit – a sice že »Zlatá loď« bude mít dva prvoligové kluby. To je chcete nechat dál hrát ve strašidelném zámku v Králově Poli? Nebo se konečně hnou ledy a v aglomeraci, kde žije přes půl milionu lidí, vyroste něco, co bude celá republika závidět?

Přál bych si, aby se v Brně rozhodli pro druhou variantu. Aspoň takovou, jaká je k vidění v Olomouci, kam se v sobotu chystám. Vždyť, jak se říká, šaty dělají člověka. Stadion pak dělá fotbalový klub. V odpovídajícím prostředí půjdou výkony Zbrojovky ještě více nahoru. Ku prospěchu celého českého fotbalu.