Kdo neskočí po Čechovi, není Čech. Udělejte to co nejdříve

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | V sobotu večer si zahraju na dědu Homolku s Ludvou a vyrazím se Spartou do Teplic. Říkám si, že letenská filharmonie by jim svým koncertem v současnosti asi moc radosti nedělala, neboť vyluzuje falešné tóny. Je zvláštní, že se v poslední době s železnou pravidelností opakuje jistý jev – přijde nový trenér, všichni hovoří o pozitivním efektu, výsledky a herní projev se dočasně zlepší a najednou se výkonnostní křivka prudce zlomí směrem dolů. A nikdo neví, proč.

Zjevně je tedy v klubu hlubší problém, než by způsobil Václav Kotal, Pavel Vrba nebo Brian Priske. Cosi toxického, co otráví vzduch natolik, že se postupně nakazí každý – ať už renomovaný kouč, který zčistajasna podléhá skepsi, či hráč, jenž přišel jako velká posila a brzy zabředne do celkového marasmu. Nejspíš neexistuje jedna jediná osoba, již bychom z toho mohli vinit. Obětních beránků jsme za ta léta na Letné zažili dost. Řada z nich už je dávno pryč – a problém zůstává nevyřešen, naopak se dál prohlubuje.

Mluvil jsem tento týden s člověkem, jemuž pevně věřím, že by Spartu zase postavil na nohy. A nejen Spartu, kterou už mimochodem kdysi poznal. Znají ho po celém světě. Jako hráč vyhrál, co se dalo a uspěl i na relativně krátké, ale o to intenzivnější funkcionářské dráze.

Přinesl by know-how ze špičkového velkoklubu, kde se naučil, jak nakupovat hvězdy a zároveň na vrcholné úrovni vychovávat mládež, jak skloubit sportovní a ekonomické ambice a propojit svět fotbalu a byznysu. Tuto problematiku navíc momentálně studuje na vysoké škole, takže praxi podloží i potřebným vzděláním. Je znám jako maximalista, perfekcionista a stoprocentní profesionál, ovládá několik světových jazyků a umí vystupovat.

Dloubák: Sparta ještě potřebuje hotového hráče. Co Ševčík nebo Frýdek? Video se připravuje ...

Do našeho prostředí, kde se na nejdůležitějším zápase sezony strhne mezi lavičkami ostudná šarvátka a šéf mistrovského klubu ukazuje fanouškům soupeře vztyčený prst, by tak vnesl džentlmenské chování a odpovídající společenskou úroveň. A také kvalitu. Ostatně – o tom, že dělal svou práci dobře, svědčí vývoj událostí v jeho minulém klubu. On mu pomohl k triumfu v nejprestižnější evropské a pak i světové soutěži. Nyní na jeho místě pracují lidé, kteří sice tuší, jak udělat správné PR Madonně, jenže o fotbale vědí pendrek. A podle toho to také na hřišti vypadá.

Ten člověk se jmenuje Petr Čech. Ano, po odchodu z Chelsea nesmí ještě několik měsíců podepsat smlouvu s žádným klubem. Ovšem než tato konkurenční doložka skončí, nic mu nebrání dění kolem příštího zaměstnavatele pozorovat. Sbírat informace, oslovit případné spolupracovníky, vytvořit si půdu pro úspěšnou štaci. Pro sparťanského majitele by byl navíc cenný i tím, že žije v Londýně, kde hraje West Ham – a mohl by tedy vlastnické zájmy svého nadřízeného synchronizovat. Takže pro mě je to jako houska na krámě.

Vím, že návrat domů po 20 letech musí náležitě zvážit. V Anglii má rodinu a děti, které tam chodí do školy a o víkendu hrají fotbal. To je důležité hledisko. Nechme na jeho rozhodnutí, jak si s tímto dilematem poradí. Nic to však nemění na tom, že se našemu fotbalu nabízí příležitost, jaká se už nemusí opakovat.

Zejména když druhý slavný vyslanec v zahraničním klubu – Pavel Nedvěd – má nyní partnerku s kořeny u nás. Co takhle přivolat zpět do Česka oba? Takový tandem by asi byl neporazitelný, že? Udělat to však Sparta musí rychle. Nebo po obou českých fotbalových ikonách skočí Plzeň, kde vyrůstali – a teď jí můžou pomoci sehnat nového movitého majitele.