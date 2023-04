Slovácký verbuňk může Spartě zamotat hlavu. Svědíkova práce je impozantní

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | V sobotu odpoledne budu komentovat šlágr 28. kola fotbalové FORTUNA:LIGY Slovácko - Sparta. Lídr tabulky narazí na jednu z posledních vážných překážek v cestě za vedoucí pozicí po základní části, která by ho zvýhodnila před nadstavbou. Když ji překoná, už ho nejspíš nic nezastaví. Troufám si však říci, že tentokrát klopýtne.

První příčka po třiceti kolech je pro Letenské klíčová. Asi se shodneme, že pokud budou hrát ve skupině o titul květnové derby se Slavií doma, naskytne se jim obrovská šance po devíti letech konečně vyhrát ligu. V případě, že by se prestižní souboj pražských „S" odehrál v Edenu, favorizoval bych naopak „sešívané", kteří jsou doma stoprocentní a ve skvělé atmosféře dovedou každého protivníka nátlakovou hrou doslova utavit.

Sparťané už překonali celou řadu nástrah. Ta, která na ně čeká o víkendu v Uherském Hradišti, ovšem skutečně představuje pověstnou banánovou slupku. A nejen proto, že poslední dva soutěžní zápasy tam hoši v rudých dresech hrubě nezvládli.

V minulé ligové sezoně tam po otřesném výkonu prohráli 0:4 a trenér Pavel Vrba to označil za nejdrtivější porážku ve své kariéře. Pro brankáře Florinu Nitu i stopera Lukáše Štetinu to znamenalo konec v klubu.

O půl roku později odjížděli hráči Sparty z Městského stadionu Miroslava Valenty znovu jako spráskaní psi. Tentokrát po finále poháru, v němž podlehli 1:3 a opět byli po všech stránkách horší. Počínali si naprosto bezradně a napsali symbolickou tečku za zpackaným rokem.

Slovácko prožilo historický úspěch a ukázalo, že na Spartu umí. Často ji v poslední době dokázalo zaskočit svou typickou hrou plnou vysoké intenzity, neúnavných sprintů a enormního nasazení.

Připomíná mi to slovácký tanec verbuňk. Zrychlující tempo, dokonalý smysl pro prostorové uspořádání, úžasná gradace, strhující emotivnost a obdivuhodná spontaneita. Kdo jde s takovými tanečníky do kola, žasne, co všechno zvládnou. A často zjišťuje, že nestačí a může jen přihlížet.

Takhle nějak si asi Pražané připadali v uplynulém ročníku, kdy se Slováckem dohromady třikrát zakopli - dvakrát venku a jednou dokonce doma na Letné.

Kouč Martin Svědík je navíc schopen své zkušené svěřence skvěle takticky připravit a eliminovat hlavní zbraně soupeře, spočívající především ve vyšší individuální a kombinační kvalitě. Jistě pozorně sledoval i derby Sparta - Slavia (3:3), kde to hosté předvedli také a sahali po vítězství.

Svědíkova práce je impozantní. Chybí mu sice spolehlivý střelec, ale přesto může potřetí za sebou skončit se Slováckem na čtvrtém místě. A to je v klubu, který pravidelně prodává své nejlepší hráče do bohatých pražských celků a do zahraničí, skoro fotbalový zázrak.

Jedno takové překvapení čekám i v sobotu. Ale zároveň odhaduji, že to Spartu nebude mrzet příliš dlouho. Podobná senzace se podle mě odehraje v úterý v Ostravě, kam přijede Slavia…

Autor je komentátorem O2 TV Sport.