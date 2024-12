Olomouc potřebuje zastavit volný pád. Bez posil do útoku to na jaře nepůjde

BLOG KOMENTÁTORA O2 TV SPORT | Poslední přímý přenos kalendářního roku 2024 mě v neděli odpoledne zavede do Mladé Boleslavi, kam v rámci 19. kola fotbalové Chance Ligy zavítá Olomouc. Jsem hodně zvědav, zda zastaví či alespoň přibrzdí svůj výsledkový propad. Pokud se jí to nepodaří, čeká ji nejspíš na jaře skupina o udržení.

Koncem září jsem komentoval utkání Sigmy naposledy. Na Spartě odvedla ve druhém poločase statečný týmový výkon podpořený vynikající fyzickou kondicí a ohromující efektivitou. Ze čtyř střel na bránu dala tři góly a senzačně porazila mistra v poměru 3:2. Bylo obdivuhodné a v kladném slova smyslu skoro až zarážející, že se jí to povedlo bez tří skvělých gólových útočníků – Antonína Růska, Lukáše Juliše a především Jana Klimenta, krále střelců podzimní části.

Nigérijec Yunusa Muritala, jenž naposledy hrával ligu na Maltě, si připsal premiérovou trefu v naší nejvyšší soutěži a zaznamenal bilanci 1+1. Zdálo se, že i náhradník za lavičky může opory základní sestavy nahradit.

Hanáci se tehdy po deseti kolech vyhřívali na krásném 4. místě o bod za Plzní a sklízeli zasloužené uznání za to, že začínající ligový kouč Tomáš Janotka dokázal v krátké době dosahovat takových výsledků a atraktivního herního projevu i navzdory letnímu omlazení kádru.

Žel, ve druhé polovině podzimu už se odkryly značné rezervy. Za devět kol přišlo už jen jediné vítězství nad ztrápeným Slováckem, jež měnilo realizační tým. A s tím i propad na devátou příčku, jen o dva body před 12. Bohemians.

Na první pohled je zakopaný pes zejména v defenzivní činnosti. Jen tři týmy dostávají góly častěji. Olomouc dost inkasovala už na začátku, jenže tehdy ještě se zdravým Klimentem uměla soupeře přestřílet. Jakmile ze soukolí vypadl – nejprve kvůli zbytečným kartám a posléze vinou zranění – už na to prostě neměla munici.

Za celou dobu udržela jen dvě čistá konta, z toho jedno v Českých Budějovicích, což je s prominutím spíš druholigová úroveň.

Apropó, brankáři. Je s podivem, že klub s takovou gólmanskou tradicí (Luboš Přibyl, Martin Vaniak, Zdeněk Zlámal) dlouhodobě nedokáže vygenerovat aspoň jednu stabilní spolehlivou jedničku. Komické chyby mužů s rukavicemi už jsou na Andrově stadionu pověstné, a tak se mezi třemi tyčemi točí jako na orloji. Po odchodu Aleše Mandouse jich za poslední čtyři sezony bylo celkem šest! Aniž by byť jen jediný z nich přesvědčil o tom, že nikoho dalšího do brány nepustí.

Ovšem na obranu mladého trenéra musím říci, že taková kalvárie by zamávala s každým. Vždyť trio Růsek-Juliš-Kliment má na kontě dohromady 89 ligových branek! To je skoro, jako kdyby Slavia ztratila na delší čas Tomáše Chorého s Mojmírem Chytilem. Také by se z toho těžko dostávala.

Je to smůla a nepřízeň osudu. Na druhou stranu, dalo se s tím předem částečně počítat. Zdravotní trable Juliše a Klimenta v předchozích působištích byly notoricky známy. Kdyby tihle dva excelentní snajpři zůstali po celou kariéru fit, byli dnes úplně někde jinde. A Růsek hrál naposledy loni na jaře, takže to rovněž není nic nového.

Sportovní úsek tak musí v zimní přestávce reagovat a přivést hotového útočníka-šutéra. Jenže kde vzít a nekrást? Vždyť podobný úkol budou muset řešit i v bohatších a ambicióznějších klubech, namátkou třeba v Baníku Ostrava. Uspět v takové konkurenci na trhu bude těžké.

Jinak ale Sigma riskuje, že se bude opakovat scénář z předchozích sezon. Nadějný začátek, pak nenadálý útlum a nakonec závěr vyznívající téměř do ztracena.

Byla by to obrovská škoda, že protože tohle mužstvo má moje sympatie a může pro český fotbal vychovat hodně zajímavé hráče. Všechno však ukazuje na to, že narazilo na své limity a zoufale potřebuje pomoc.