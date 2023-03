Play off = jít přes bolest! Vybojoval jsem tak MS. Musilové to v sobě mají

KOMENTÁŘ VÁCLAVA VARADI | Hloubka kádru, konkurence v týmu a správný výběr hráčů. Jejich ideálních rolí. Na těchto třech bodech extrémně záleží. V play off obzvlášť. I proto jsou v klíčové fázi sezony tak důležití borci ze třetí, čtvrté formace. V základní části vám sice nevyprodávají stadiony, nejsou tak opěvovaní, lidé se třeba nechodí dívat vyloženě na ně. Ale v play off je potřebujete. A to hodně.