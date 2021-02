Kosticyn vypadá frustrovaně, že ztratil místo v KHL. Poučení u něj nevidím

Kosticyna jsem v KHL nepotkal, minuli jsme se, ale pamatuju si ho z běloruské reprezentace, když jsme proti ní hrávali. Přiznám se, ti dva bráchové se mi pletli. Na mistrovství světa v Ostravě zahráli oba výborně, jsou skvělí hokejisté. Jejich povahy ovšem neznám.

Přesto. Když udělám dvakrát po sobě něco podobného, tak se mi to nezdá zrovna rozumné. Z reprezentace si Kosticyna pamatuji jako technického a koncového hráče. Dobrý hokejista, který se prosadil i v NHL. Nevím, co se mu tady honí hlavou. Možná je to tím, že už jde trošku do let a nedaří se mu jako dřív. Další věc – možná i naši soutěž trošku podceňuje. Možná si myslí, že tady neumíme hrát hokej. V každém případě je tohle chování na cizince dost zvláštní.

Může v tom být frustrace.