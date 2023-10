Kladno: o záchranu se nikomu hrát nechce. Jágr? Podle mě nenastoupí

Obránce Vítkovic Petr Gewiese se dostává do olomouckých kleští, nalevo od něj je Matouš Menšík, napravo Lukáš Kucsera • ČTK / Pryček Vladimír

Zadáci Alex Rašner a Jakub Sirota z Olomouce oslavují branku do sítě Vítkovic • ČTK / Pryček Vladimír

KOMENTÁŘ VLADIMÍRA VŮJTKA | Vítkovice mají dost pomalý rozjezd, doma jim to nejde. Venku jejich zápasy nevypadají špatně, v Boleslavi a Třinci super, i v Budějovicích měly velký tlak a trochu smůlu. Ale domácí zápasy jsou zatím nemastné neslané.

Pořád je začátek sezony, ale podle mého doma hrají trošku jiný styl než v minulé sezoně. Je to dáno i psychologicky. Před rokem si Ostravané v úvodu sami až tak nevěřili, byli trošku outsider, který chce jít nahoru, hráli důsledněji do obrany. Hodně zavírali střední pásmo. Teď se snaží hrát otevřený hokej, chtějí hrát po celém hřišti a soupeři jim ujíždějí. Dostávají se do šancí a góly dávají.

V tomto světle se až teď ukazuje, jak výjimečný byl brankář Aleš Stezka.