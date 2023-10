Litvínov na vlně, jako za Hlinky. Boleslav se z toho dostane, jenže...

KOMENTÁŘ VLADIMÍRA VŮJTKA | Pomalu končí první čtvrtina extraligy a Litvínov se drží na skvělém druhém místě. Musím přiznat, pro mě překvapení. Ale jak jsem říkal na startu soutěže, vždycky někdo poměrně nečekaně vyskočí a někdo poměrně nečekaně propadne. Každý rok to tak bývá a teď vyskočil Litvínov. Zaslouženě. Drží parádní sérii deseti vítězství za sebou, hraje velice dobrý hokej. Osa mužstva je tak dva tři roky pohromadě a přišli „Kašovci“. Ti tvrdí muziku. Umí dát góly, sehrát rozhodující momenty. Překvapení, ale milé. Je tam už delší dobu vidět práce.

Když jsem říkal překvapení, pochopitelně to neplatí o Ondřeji a Davidovi Kašových. To jsou hráči kategorie a úrovně NHL, oba ji nedávno hráli. Jsou v nejlepších letech, v naší lize by měli hrát prim. A hrají. Oba jsou bodoví, David vede kanadské bodování (4+10), Ondra je