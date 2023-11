Vítkovicím se vytratila dravost. Takzvané hvězdy... Bude třeba řez

Do kabiny nevidím, už tam nechodím, ale z vnějšího pohledu se mi zdá, že vítkovičtí hráči rozhodně nejsou v dobrém rozpoložení. Netáhnou za jeden provaz. Když už se proti Plzni dostali do vedení 2:0, prakticky z ničeho, tak to pak ani nebyli schopni dotáhnout do konce.

Sice v poslední třetině uhráli perfektně tři minuty v oslabení, minutu ve třech, tam nasazení vidět bylo. I chuť výsledek udržet. Jenže pak se dostanou čtyři minuty před koncem do přesilovky a místo, aby zápas rozhodli, tak špičková lajna gól dostane. Zbytečný a po laxní ztrátě puku. Žalostné.

Ztráty v poslední třetině Vítkovice poměrně provázejí. Těžko se z ochozů odhaduje týmová kondice, navíc takové chyby v přesilovce nejsou o kondici, ale