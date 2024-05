Nominace? NHL není automaticky kritérium, máme tam spíš pracanty

Do výběru se nedostali kluci z NHL Filip Zadina, Tomáš Nosek, Radim Zohorna nebo Jakub Vrána, ale NHL není automatické kritérium. Tihle kluci se vypracovali, ale ruku na srdce, nejsou to hvězdy typu Pastrňák nebo Hertl, jsou to spíš pracanti. Samozřejmě, hráči dobří, ale možná takové máme i v Evropě. Jak říkám, trenéři je jistě sledovali dlouhodobě, těžko mohli závěry dělat z jednoho přípravného zápasu, to prostě nejde.

Šampionát je doma, to chce hrát každý. Omluvenky nejsou prakticky žádné a je daleko pravděpodobnější, že hráči přijedou, než kdyby se hrálo dejme tomu v Lotyšsku. Vím, že se dřív kolikrát i stávalo, že borci trenérům, potažmo veřejnosti, slíbili účast a přitom už měli na dobu šampionátu zajištěnou