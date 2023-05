Historická porážka s Lotyši. A rozpaky s gólmany… Kouč nechtěl vysvětlovat

PŘÍMO Z RIGY | Uf… Tohle bolí. Český tým hlásí v Rize po sérii zdravotních karambolů i první výsledkové zaváhání. Poprvé v historii vzájemných zápasů na šampionátu prohrál s Lotyši. 3:4 v prodloužení. A mohlo být ještě hůř, porážku v normální hrací době odvrátil až v 57. minutě klíčový obránce Michal Kepmný. Ukázalo se, co se dalo čekat. Že bez zraněného Filipa Chytila je tým oslabený. V brance se představil Šimon Hrubec, který neuchvátil. Jak to bude v brankovišti dál? Zásadní otázka…

Když čeští hráči stáli v prostoru pro novináře a snažili se najít důvody porážky, za nimi chodili rozjaření Lotyši. Jaký to paradox.

Z arény byly ještě slyšet oslavné chorály. Pro domácí je to významný moment. Přímo historický. V centru Rigy se dá čekat dlouhá a bujará noc. Kdežto v českém táboře byly rozpaky.„Myslím si, že máme dost zkušený tým na to, abychom se s tím vyrovnali,“ uvedl ostřílený obránce Michal Jordán . „Jinak si myslím, že herně to z naší strany nebylo až tak špatné.“

Lotyši byli v euforii, měli nadosah ještě větší senzaci. Tříbodový skalp favorita! Byli aktivnější, dravější. Čišelo z nich nadšení. Blokovali střely, hráli obětavě. Právě v blokování ran byla tentokrát česká slabina.

I proto ještě na začátku 57. minuty národní tým prohrával. Potom se do odkryté branky trefil Michal Kempný a bylo srovnáno. Ta úleva! Jenže další rána do sebevědomí přišla v nastavení. Češi nakonec vydolovali bod. Teď je to málo, ale při konečném účtování se může ukázat jako cenný. S tím souhlasil i trenér Kari Jalonen.

„Nedá se nic dělat. Musíme se z toho dát dohromady a soustředit se na další zápasy,“ tvrdí Jordán, lídr české defenzivy.

Češi se museli obejít bez nejlepšího útočníka. Filip Chytil zůstává na marodce poté, co v minulém utkání nešťastně inkasoval ránu do obličeje zároveň pukem i hokejkou. Je v péči lékařů a zůstává otázkou, kdy bude fit.

„Určitě to bylo cítit, každý hráč je ztráta,“ přiznal obránce David Němeček, který si připsal premiérový gól na šampionátu.

Zůstává otázka, která mezi hokejovou veřejností rezonovala nejvíc. Ale i mezi tou odbornou.

Proč nechytal Karel Vejmelka? Stabilní česká jednička v NHL?

I na Twitteru se objevil dotaz: „A můžete se na to trenéra zeptat? Nás fanoušky by to zajímalo. Díky.“

Takže tady odpověď. Není zrovna obšírná. Proč dostal přednost Hrubec ?

„Takový byl náš plán,“ přiznal trenér Jalonen. A jaké jsou plány s Karlem Vejmelkou? „To ještě uvidíme, zatím nevíme, kdy nastoupí.“ Víc to nekomentoval s tím, že je třeba zápas ještě analyzovat. Další vysvětlení nepřidal.

„Nebudu víc vysvětlovat, tak jsme se rozhodli. Není v tom nic dalšího. Máme tři dobré brankáře, nikdo není jednička,“ řekl kouč k tomu pouze.

Bylo znát, že je mezi Lotyši spousta hráčů, kteří prošli českou extraligu. Takže když po dopoledním rozbruslení procházel prostorem pro novináře obránce Ralfs Freibergs, zrovna se potkal s Liborem Zábranským. Pozdravili se v češtině a lotyšský bek na něj křiknul: „Potřebujeme dneska tři body!“

Majitel Komety, který zrovna dokončoval rozhovor s českými novináři, opáčil: „Nic nedáme. Taky je potřebujeme!“

Nakonec ale bojovný soupeř vydoloval dva bodíky. Což je pro něj úspěch.

V hledišti to žilo. Domácí měli jasnou převahu, ale tahle hala už zažila větší bengál. Hlavně kvůli tomu, že nebylo úplně plno. Hlavně v horním prstenci bylo dost volných míst. Proč? Vždyť šlo o atraktivního soupeře, navíc to byl večerní zápas!

Problém je v tom, že jsou drahé vstupenky. Pořadatelé problém tušili už dlouho před šampionátem, protože se moc neprodávaly. Takže je zlevnili, uzpůsobili cenové kategorie, ale ještě to úplně nezabralo. Na pondělní utkání se dal koupit jednotlivý lístek od 49 eur, v přepočtu asi 1200 korun.

Místní si stěžují, že si je nemohou dovolit, jejich ekonomická situace prý není růžová. Něco na tom bude.

Ani Češi, lukrativní soupeř, nenalákal plnou arénu. Hala pro 10 226 lidí jich tak přišlo 7780.

Nakonec odcházeli rozjaření. Mohli slavit historickou výhru.

Češi se musejí oklepat. Teď mají před sebou dva volné dny, ve čtvrtek se utkají se Slovinci. Což je zápas, v němž si podobné zaváhání už za žádnou cenu nesmějí dovolit.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 08:25. Němeček, 29:21. Kubalík, 56:58. Kempný Hosté: 22:16. Ri. Bukarts, 23:18. Dzierkals, 45:22. Cibulskis, 64:16. Batna Sestavy Domácí: Hrubec (Vejmelka) – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán (A), Zbořil, Němeček, Knot – Červenka (C), Sedlák, Kubalík – Smejkal, Špaček, Kaut – Flek, Sobotka (A), Tomášek – Voženílek, Černoch, Beránek. Hosté: Šilovs (Punnenovs) – Zile, Balinskis, Jaks, Mamčics, Freibergs, Čukste, Cibulskis – Balcers, Abols (A), Daugavinš (C) – Ro. Bukarts (A), Batna, Dzierkals – Andersons, Smirnovs, Keninš – Ri. Bukarts, Džerinš, Indrašis – Ločmelis. Rozhodčí Heikkinen, Huerlimann – Nothegger, Yletyinen Stadion Arena Riga Návštěva 7780 diváků