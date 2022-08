Staněk zabojuje o medaili. Na mistrovství Evropy bleskově uspěl v kvalifikaci

Koulař Tomáš Staněk prošel do finále mistrovství Evropy 2022 • Pavel Mazáč / Sport

Koulař Tomáš Staněk na atletickém mistrovství Evropy v Mnichově splnil kvalifikační limit hned prvním pokusem. Do večerního finále postoupil výkonem 21,39 metru. Lepší byl jen Srb Armin Sinančevič, který kvalifikaci vyhrál vrhem dlouhým 21,82 metru.

Koulaři měli hranici pro přímý postup do finále stanovenou na 21,15 metru a český reprezentant ji v úvodní sérii překonal o 24 centimetrů. „Jsem rád, že se mi ten pokus povedl, už v rozcvičování jsem hodil 21 metrů. Věděl jsem, že když si trochu pohlídám ten nájezd do otočky, tak to nemůže dopadnout špatně,“ řekl Staněk České televizi.

Boj o medaile začne ve 20:58. „Snažil jsem se ušetřit síly, forma evidentně vydržela. Teď ještě naladit se dobře na finále,“ dodal Staněk, který po zranění kotníku vynechal červencový světový šampionát v Eugene a dal přednost přípravě na ME.

Jeho forma v posledních týdnech rostla. Na mítinku v Lucembursku se výkonem 21,94 přiblížil na sedm centimetrů vlastnímu českému rekordu pod širým nebem a má nejlepší letošní výkon z přihlášených vrhačů.

Halový mistr Evropy z loňského roku Staněk ještě žádnou medaili z venkovního šampionátu nemá. Na mistrovství světa 2017 i mistrovství Evropy 2018 obsadil nepopulární čtvrtou pozici.