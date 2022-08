Magické slovo Vadlejch. Kdo jsou české naděje na ME v atletice 2022

Největší eso současné české atletiky. Čerstvě bronzový z MS v Eugene prožívá nejlepší sezonu kariéry, dostal se už přes devadesát metrů a v Mnichově se nebude muset potýkat s Indem Čoprou či Petersem z Grenady. Půjde do závodu jako favorit, i když s vědomím ostře našlapané oštěpařské špičky. „Asi bychom byli trošku při zemi, kdybychom neřekli slovo Vadlejch, to je jasné,“ usmívá se při medailových úvahách Sluka.

Rozhodnutí obětovat světový šampionát se vyplácí. Staněk místo marné cesty do Eugene v klidu doléčil nepříjemné zranění kotníku a evropské léto patří jemu. Od červnového comebacku na mistrovství republiky v Hodoníně je to neskutečná jízda. Před týdnem v Schifflange zůstal letošním osobákem jen sedm centimetrů od národního rekordu. Je dalším kandidátem na zlato.

Po zimní přípravě se v sezoně zatím neblíží svým nejlepším výkonům, na mistrovství světa v Eugene ale i tak vybojovala osmé místo. A co je důležitější pro nejbližší budoucnost, skončila tam jako druhá nejlepší Evropanka. Ženský oštěp, zvlášť na kontinentě, je letos naprosto otevřená záležitost. Ogrodníková navíc právě na ME získala před čtyřmi lety zatím svou jedinou medaili.

RADEK JUŠKA (dálka)

Letošní výkon: 811

Evropské tabulky: 6.

Jednoduchá rada? Chce to trefit prkno! Juškovi to letos létá, ale potřebuje, aby se jeho forma vešla před čáru odrazu. Když postoupí do finále, bude mít šanci ukázat něco výjimečného. Stojí za to si pamatovat jeho osobní rekord 831 centimetrů. Za něco takového by už placka byla.