MS atletika 2019 | Speciality atletického šampionátu: klimatizace i maraton o půlnoci | iSport.cz

Beat the Heat! Porazte vedro! Mezinárodní atletická federace IAAF od pátka vyšle své hvězdy do katarského parna a pro jistotu rozjela poradenský program, který závodníkům radí, jak přežít. Základ plánu je ale jasný a je to převratné řešení.

V Dauhá se na přelomu září a října dají přes den očekávat teploty nad 40 stupňů Celsia. Jenže za prvé: závodit se bude pouze večer. A především: Chalífův mezinárodní stadion bude klimatizovaný!

„Chladicí technologie na místě Chalífova mezinárodního stadionu ho činí největším otevřeným stadionem světa, který bude klimatizován,“ vysvětloval Saud Abdul-Aziz Abdul-Ghani, profesor katarské univerzity, pro Goal.com, když byla technologie před dvěma lety poprvé naostro testována při zápasech fotbalového Emir Cupu.

Katařané používají systém tzv. dálkového chlazení, který je energeticky šetrný a umožňuje ovlivnit teplotu na velkém prostoru.

„Máme energetické centrum, které se nachází kilometr od stadionu, odkud je na místo vedena zchlazená voda. Když tam dorazí, pouštíme na hřiště a tribuny studený vzduch,“ popisoval Abdul-Ghani.

Během šampionátu tak může být venku kolem čtyřiceti stupňů Celsia, ve svolavatelně bude kolem devětadvaceti. A přímo na dráze či na hřišti mají atleti závodit v teplotách kolem třiadvaceti stupňů.

„Celé sportoviště je klimatizované, což tady nikdy nebylo,“ připomíná Libor Varhaník, předseda atletického svazu. „Když tam byl Tomáš Dvořák (bývalý šéftrenér), tvrdil, že mu na stadionu byla strašná zima. Uvidíme, jak se s tím všichni vyrovnají.“

Termín MS nabourává schéma sezony

Atleti toho nemají málo, s čím se musí potýkat. Termín světového šampionátu v Dauhá je nejpozdější v historii. V dějinách snesou srovnání jen olympiády. Například na OH 2000 v Sydney se závodilo koncem září, na OH 1964 v Tokiu v říjnu a na OH 1956 v Melbourne dokonce na přelomu listopadu a prosince.

„Termín je netradiční, ale každý se s tím musí poprat. Bude to určitě velká loterie. Hlavně pro trenéry byl oříšek, jak to udělat, aby největší forma přišla právě na šampionátu,“ říká překážkářka Zuzana Hejnová. „Když jsem šla na trénink, měla jsem divný pocit, byla jsem tam sama, maximálně s Bárou (Špotákovou). Všichni mají volno.“ Neobvyklý termín dělá z aktuálních světových tabulek cár papíru. Dosavadní vládci sezony nemají nic jistého. Závodí se na vrcholu předlouhé sezony. Fenoméni si své (možná) obhájí, ale šanci mají i borci, kteří šetřili energií a ladili formu.

„Když mistrovství světa získal Katar, bylo to hodně precedentní rozhodnutí, protože kvůli klimatickým podmínkám nabourává schéma sezony,“ připouští Varhaník. Dilema v přípravě už mají všichni za sebou, teď čeká atlety jiný problém. Přes den se musí v Dauhá srovnat s vysokými teplotami venku. Během dne i večer na stadionu je pak čeká mnohem chladnější realita.

„Stadion je klimatizovaný, nehrozí, že bychom se trápili ve čtyřicítkách. Spíš si musím dávat pozor na ty šílené přechody,“ míní oštěpařka Barbora Špotáková. „Extrémů tam bude asi hodně, budeme muset s sebou nosit bundy s kapucemi, aby člověk neofoukl. V Ósace a v Tegu jsme zažili několikrát, že člověk v metru mrzne. Klimatizovaný stadion jsme nezažili. Ale myslím, že by to nemuselo být tak nepříjemné.“

Úplně jiné problémy řeší maratonci a chodci, kteří budou závodit v ulicích města uprostřed noci. Maratonské závody začínají minutu před půlnocí, ty chodecké pak v půl dvanácté večer místního času. Kamery získají skvělé záběry na slavnou promenádu Corniche s linií místních mrakodrapů. Závodníky ale pořád čekají teploty k třiceti stupňům Celsia, což je pro vytrvalostní disciplíny extrém.

„Z pohledu závodníka je to vzrušující, protože je to unikátní a zároveň jde o nejlepší podmínky pro sportovce. Na to lidi zřídka myslí,“ upozornila však legendární britská běžkyně Paula Radcliffová.

Velké dobrodružství se rýsuje i pro českou výpravu, jejíž hlavní část do Dauhá ve středu vyrazila na začátku počínající generační výměny. Mladí dorůstají, ale teď by byla zřejmě jakákoli medaile velkým úspěchem.

„Budu spokojený, když tam naši závodníci předvedou výkony na úrovni vlastního maxima. Je velká pravděpodobnost, že někdo z nich medailově uspěje,“ říká reprezentační šéftrenér Jan Netscher. „Předpoklady máme, samozřejmě bychom rádi medaili přivezli. Křišťálovou kouli ale nevlastním.“