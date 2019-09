MS atletika 2019 | Müller jde na MS dál: Jsem neskonale šťastný. Pomohla mu ponožková magie | iSport.cz

Jste spokojený?

„Jsem neskonale šťastný. Jel jsem sem mezi posledními. Ani jsme s tím nepočítali. V semifinále budu dělat, co budu moct.“

Pozvánku jste dostal na poslední chvíli, byly to nervy?

„My počítali, že mě doberou. Nakonec to nevypadalo, tak svaz se poptával, co se děje, nakonec to vyšlo.“

A teď jste v semifinále mistrovství světa! S čím do něj půjdete?

„Vytáhnu z paty zbytek formy a pozlobím soupeře. Já jsem sem určitě jel s ambicemi si udělat třeba osobní rekord (49,36 – pozn. red.). Ale je to konec sezony, v tuhle roční dobu má každý atlet volno. Je to dlouhé, takže o tomhle se mi ani nezdálo…“

Přitom na úvod to nebyl úplně ideální běh, že?

„Já jsem pokazil, co se dalo, vzal jsem třetí i čtvrtou překážku kolenem a šestou jsem skočil úplně hrozně. Ale konkurenti to skákali asi ještě hůř.“

Co si člověk řekne, když třetí překážku trefí kolenem?

(úsměv) „To se neříká, to je moc sprosté…“

Jaké bylo vidět většinu závodu po své levé ruce Američana Raie Benjamina, spolu s Karstenem Warholmem a Abderrahmanem Sambou favoritem zřejmě nejsledovanější disciplíny šampionátu?

„Čekal jsem, že mě sebere trochu dřív, ale on to asi chladil na semifinále, finále. S Patrykem Dobkem a Benjaminem jsem počítal, že mě brzo seběhnou, ale dalo se s nimi běžet.“

Byla motivace vidět Benjamina před sebou?

„Určitě to motivace byla. Je to jeden ze tří favoritů, kteří mají našlápnuto na světový rekord. Mně se za ním běželo strašně dobře.“

Myslíte, že katarský hrdina Samba, který se vrací po delší zdravotní pauze, bude ve formě?

„Já se vsadil s parťákem, že vyhraje Warholm.“

Je to váš oblíbenec?

„Je stejně starý, na těchhle tratích většinou vyhrávají černoši, on je důkaz, že to jde i v Evropě.“

Má Warholm na světový rekord?

„Určitě.“

Jak vám vyhovují podmínky na stadionu s přechody mezi teplem venku a chladnějším prostředí na klimatizované dráze?

(úsměv) „Jsou hodně chřipkové. Ale Tomáš Staněk už tu závodil, radil nám, ať se hodně oblíkáme mezi těmi přechody ze čtyřiceti stupňů do čtyřiadvaceti. Hodně to klimatizují. Myslím, že to nějak jde.“