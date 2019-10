MS atletika 2019 | Hejnová je ve finále, nemocná mílařka Mäki postoupila z rozběhu | iSport.cz

Obhájce zlata z Londýna začal ve velkém stylu. Na stovce si časem 10,50 sekundy vylepšil o pět setin osobní rekord. V dálce sice za svým výkonem z Talence zaostal o 24 centimetrů a po zápisu 756 cm byl po dvou disciplínách třetí za dvojicí Kanaďanů.

Stovku vyhrál bronzový olympijský medailista z Ria de Janeiro Damian Warner za 10,35 s o setinu před krajanem Piercem Lepagem. Oba jsou vyhlášenými sprintery a rychlost využili i v dálce, kde se Mayerovi ještě víc vzdálili. Lepage se skokem dlouhým 779 cm vyhoupl do čela. V koulařském sektoru se však Francouz zlepšil o 31 cm, pokus z druhé série 16,82 m byl vůbec nejlepší ze všech a zajistil mu náskok 51 bodů před Warnerem.

Kateřina Cachová zahájila sedmiboj lépe než při nevydařeném vystoupení na tradičním mítinku v Götzisu. Vyhrála první, nejpomalejší rozběh na 100 m překážek za 13,47, což ji zařadilo na 12. místo. Ve výšce vyrovnala své letošní maximum 174 cm, ale to favoritky ještě ani nezačínaly. V kouli si zapsala 12,58 m a po třech disciplínách byla sedmnáctá.

Nejlépe do dvoudenní soutěže vstoupila Američanka Kendell Williamsová časem 12,58, výšku ale pokazila. Největší favoritka, olympijská vítězka a mistryně světa, Nafissatou Thiamová z Belgie byla desátá s časem 13,36, ale překážky nejsou její silnou disciplínou.

Ve své oblíbené výšce, kde by se s osobním rekordem 202 cm neztratila ani mezi specialistkami, zdolala 195 cm, stejně jako její největší soupeřka Katarina Johnsonová-Thompsonová z Velké Británie. Ve vrhu koulí byla už Belgičanka jasně nejlepší výkonem 15,22 m a vyhoupla se do čela celkového pořadí.

Mistrovství světa v atletice v Dauhá:

Muži:

Desetiboj (po třech disciplínách): 1. Mayer (Fr.) 2827 (100 m: 10,50 - dálka: 756 - koule: 16,82), 2. Warner (Kan.) 2776 (10,35 - 767 - 14,97), 3. Victor (Gren.) 2741 (10,66 - 751 - 16,24).

Ženy:

Sedmiboj (po třech disciplínách): 1. Thiamová (Belg.) 3118 (100 m př.: 13,36 - výška: 195 - koule: 15,22), 2. Johnsonová-Thompsonová (Brit.) 3067 (13,09 - 195 - 13,86), 3. Broersenová (Niz.) 2894 (13,61 - 183 - 14,75), ...17. Cachová (ČR) 2658 (13,47 - 174 - 12,58).

Mäki v rozběhu na 1500 metrů uspěla, Hejnová má finále

Zuzana Hejnová postoupila na mistrovství světa v Dauhá v běhu na 400 m překážek do finále. V semifinále byla druhá za 54,41 sekundy, o setinu před Američankou Ashley Spencerovou, která jí připravila o bronz na olympijských hrách v Riu de Janeiro. Kristiina Mäki si v rozběhu na 1500 m vylepšila o desetinu loňský osobní rekord časem 4:06,61 a zajistila si účast v semifinále. Diskařce Elišce Staňkové ani její letošní maximum 58,98 m na postup do finále nestačilo, obsadila 17. místo.

Spencerová, která má letos na kontě o sekundu lepší čas než česká reprezentantka, byla v druhém semifinále velkou favoritkou. Do cílové rovinky vbíhala s komfortním náskokem před Hejnovou. Přes tuto dvojici se přehnala Jamajčanka Rushell Claytonová, ale Hejnová zabrala a dostala se před Spencerovou na přímé postupové místo. Nakonec však časem postoupila i její soupeřka.

V pátek poběží Hejnová v součtu mistrovství světa a olympijských her už sedmé velké finále a může rozšířit svou sbírku dvou zlatých a jedné bronzové medaile. Proti Američankám to však bude mít hodně těžké. Nejrychlejší byla s vypuštěným závěrem Sydney McLaughlinová v čase 53,81, jen o desetinu pomalejší byla světová rekordmanka Dalilah Muhammadová.

V prvním rozběhu mílařek, v němž dominovala vítězka závodu na 10.000 m Sifan Hassanová z Nizozemska, Mäki v cílové rovince předstihla tři soupeřky a doběhla osmá. Od přímého postupu do semifinále ji dělila dvě místa, ale v obou následujících, takticky vedených rozbězích byly i vítězky pomalejší než ona.

Osmadvacetiletá česká reprezentantka přitom nastoupila silně nachlazená. "Od pondělí mi není moc dobře. Kdyby to byl jiný závod, tak asi neběžím, prostě jsem nechtěla vzdát mistrovství světa. Do letadla jsem nastupovala nakřáplá a letadlo mě hrozně dodělalo," řekla Mäki, která má rýmu a pobolívá ji v krku. Místo léčby ale poběží ve čtvrtek večer semifinále MS.

Staňková, která dostala pozvánku od IAAF až na posledních chvíli, předvedla ve třetí sérii svůj nejlepší letošní hod. Zlepšila se o 17 centimetrů, ale na postup do finále bylo třeba hodit více než o tři metry dál.

Ze svého vystoupení na premiérovém MS byla Staňková nadšená. "Já jsem už téměř měsíc měla výpadek od tréninku, protože jsem nečekala pozvánku. Potom jsem měla deset dnů na to se připravit a povedlo se to skvěle. Sedmnácté místo na světě, když jsem byla poslední v tabulkách, je pro mě splněný sen. Ještě v týdnu jsem házela 50 metrů, absolutně jsem nečekala, že hodím něco takového," rozplývala se čtyřiatřicetiletá atletka.

Bezprostředně po obdržení pozvánky byla na vážkách. "Jsem takový zodpovědný člověk, takže jsem zvažovala, jestli jet, nebo ne. Ale šéftrenér Netscher mi řekl: 'Jdi na trénink a to doženeš.' A byla to super volba. Tohle, co se stalo tady, je neskutečný, mám hroznou radost," řekla.

V nejlepším světle se představila letošní jednička světových tabulek Kubánka Yaimé Pérezová, hned prvním hodem 67,78 hravě splnila limit.

Na pětikilometrové trati byla v rozbězích nejrychlejší obhájkyně zlata Hellen Obiriová z Keni, která si chce vynahradit zklamání z desítky, kde skončila pátá. Její vítězný čas má hodnotu 14:52,13. Krok s ní překvapivě udržela jen Američanka Karissa Schweizerová. Vylepšila si osobní rekord o více než devět sekund a dostala se poprvé pod patnáctiminutovou hranici

Finále hladké čtvrtky mužů bude bez největšího favorita. Lídr letošních tabulek Američan Michael Norman, který běžel dvakrát hluboko po 44 sekund, skončil kvůli zdravotním problémům v semifinále až sedmý. Nejrychlejší byl Steven Gardiner z Baham, stříbrný čtvrtkař z Ria dosáhl svého letos nejlepšího času 44,13.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

400 m - semifinále: 1. Gardiner (Bah.) 44,13.

Ženy:

1500 m: 1. Hassanová (Niz.) 4:03,88, ...8. Mäki (ČR) 4:06,61 - postoupila do semifinále.

5000 m: 1. Obiriová (Keňa) 14:52,13.

400 m př. - semifinále: 1. McLaughlinová (USA) 53,81, ..5. Hejnová (ČR) 54,41 - postoupila do finále.

Koule: 1. Thomasová-Doddová (Jam.) 19,32.

Disk: 1. Pérezová (Kuba) 67,78,... 17. Staňková (ČR) 58,98 - nepostoupila do finále.