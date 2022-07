Univerzální král Kerley. Zvládá všechny sprinty, útočil v závěru

Svět si ho teď určitě bude pamatovat. Fred Kerley rozhodně není nový Usain Bolt, místo zábavných gest někdejšího šampiona má svou klidnou cestu, ale teď už si ho všimnou. Určitě víc než po jeho bronzu na čtvrtce na minulém MS v Dauhá. A určitě víc než vloni v Tokiu, kde to zkusil na stovce a skončil stříbrný za překvapivým šampionem Lamontem Marcellem Jacobsem.

Vítěz z Tokia tentokrát ve finále chyběl. Celou sezonu ho trápily svalové problémy a v sobotu se nepostavil na start semifinále.

To Kerley se v sobotní noci zjevil z útrob finálového pole a v posledních deseti metrech převálcoval konkurenci. Po prvních dvaceti metrech byl předposlední, na pětašedesátce byl pátý. V závěru ale všechny zaříznul. Druhého Marvina Bracyho a třetího Trayvona Bromella porazil o dvě setiny.

„Bylo to úžasné. Tentokrát jsem svou práci dokončil a zlatá medaile pro mě znamená víc než cokoli,“ radoval se Kerley. „Je skvělé to dokázat na domácí půdě před domácími fanoušky za zády. Je požehnání, že jsem pomohl k čistému sweepu.“

Byl to sweep, jak se v originále říká třem borcům, kteří pro svou zem smetou všechny medaile ze stupňů vítězů. Američtí sprinteři to dokázali teprve potřetí v historii. Stalo se to v roce 1983 v Helsinkách a v roce 1991 v Tokiu, kdy Carl Lewis vyhrál jeden z nejpamátnějších závodů historie. Stejně jako Kerley vyhrál v čase 9,86, tehdy to byl ovšem světový rekord.

FRED KERLEY Narozen: 7. května 1995

Největší úspěchy: mistr světa na 100 metrů (2022), 2. na OH na 100 metrů (2021), 3. na MS na 400 metrů (2019), mistr světa na 4x400 metrů (2019), 2. na MS na 4x400 metrů (2017)

Kerleyho triumf přišel pět let po odchodu krále dějin Usaina Bolta, jenž rekordní čas posunul do jiných sfér. Kerley je ale už teď v něčem lepší než slavný Jamajčan. Bolt se za celou kariéru nedal přemluvit, aby pořádně vyzkoušel tvrdý svět běhu na 400 metrů. Kerley právě odtud pochází. Na minulém šampionátu v Dauhá ostatně právě tam získal bronzovou medaili.

Vloni pak Kerley překvapil, když na americké olympijské kvalifikaci čtyřstovku vynechal a soustředil se na stovku a dvoustovku. Stála za tím nešťastná náhoda.

„Natekl mi kotník. V poslední chvíli jsem se rozhodl, že poběžím stovku a dvoustovku, protože jsem věděl, že na čtvrtce bych víc běhů nezvládl,“ vysvětlil později Kerley.

Z nepříjemné situace vytěžil životní šanci a hrábl po ní. Ve finále olympijské stovky prohrál jen s Jacobsem, získal stříbro a novou atletickou identitu. Kerley je univerzální sprinter. Po Waydu van Niekerkovi a Michaelu Normanovi se stal teprve třetím atletem historie s osobními rekordy pod deset sekund na stovce, pod dvacet sekund na dvoustovce a pod 44 sekund na čtvrtce.

„Fred je švýcarský nůž, umí spoustu různých sprinterských disciplín,“ řekl o něm americký parťák Michael Cherry.

Kerley by si možná atletiku nevybral, kdyby si ve svém posledním fotbalovém zápase na střední škole nezlomil klíční kost. A kdo ví, kam by celý jeho život směřoval bez tetičky Meme, jejíž jméno má vytetované na bicepsu.

„Byly mi dva, když jsem se k ní přestěhoval, byl jsem batole, které nevědělo, co se kolem děje,“ líčil jednou Kerley. „Můj táta skončil ve vězení, máma se v životě dala špatnými cestami. Tetička byla jediná, která se o mě a mé sourozence starala. Pod jednou střechou nás bylo třináct.“

Svůj život si Kerley přinesl na Hayward Field, aby si ve finále mistrovství světa definitivně vybojoval svou slávu. A ta ještě nekončí. V Eugene ho čeká dvoustovka a útok na medaili ve třetí sprinterské disciplíně. Kerley ve své univerzálnosti drtí i legendy světové atletiky. Bolt se vyhýbal čtvrtce, Michael Johnson zase neběhal stovku. Nový král nejsledovanější disciplíny je unikát.

„Dnes jsem svou práci udělal, teď se budu koncentrovat na dvoustovku. Na stovce i čtvrtce medaili mám. Zbývá už jen jedna disciplína,“ říká Kerley jasně.

OSOBNÍ REKORDY 100 metrů 200 metrů 400 metrů Fred Kerley (USA) 9,76 19,76 43,64 Michael Norman (USA) 9,86 19,70 43,45 Wayde van Niekerk (JAR) 9,94 19,84 43,03