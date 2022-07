Jamajka v ženské stovce rozdrtila zbytek světa. Sprinterský finiš desítky

Jamajské sprinterky napodobily úspěch Američanů a ovládly finále závodu na sto metrů. Shelly-Ann Fraserová-Pryceová je popáté šampionkou, tentokrát v rekordu 10,67 sekundy. Celkem má desáté světové zlato. Hned za ní v Eugene finišovaly její krajanky Shericka Jacksonová a Elaine Thompsonová-Herahová. Mistryní světa v hodu kladivem je znovu Američanka, tentokrát Brooke Andersenová. Vedoucí žena letošních světových tabulek vyhrála výkonem 78,96 metru. Na trůnu vystřídala DeAnnu Priceovou, která nemohla v Eugene obhajovat titul z Dauhá, protože se nedostala do formy po nákaze covidem. V běhu na 10 000 metrů obhájil světový titul Uganďan Joshua Cheptegei.

Pětatřicetiletá Fraserová-Pryceová potvrdila, že s věkem nic neztrácí na své rychlosti. Ve finále měla od začátku navrch a zopakovala výkon, kterým vstupovala do soutěže jako vedoucí žena letošních tabulek. Na atletickém MS na stovce od Berlína 2009 neprohrála. Nemá jen titul z Londýna 2017, kdy chyběla kvůli porodu syna Zyona.

Jacksonová si vylepšila osobní rekord na 10,73 sekundy a získala stříbro. Porazila o osm setin sprinterskou královnou loňských olympijských her v Tokiu Thompsonovou-Herahovou.

V historii ženské stovky jsou Jamajčanky prvním národem, který kdy na MS obsadil kompletní stupně vítězů. V kouli se tentýž historický počin podařil Američanům. Svůj první světový titul získal světový rekordman a dvojnásobný olympijský vítěz Ryan Crouser, kterého na pódiu doplnili Joe Kovacs a Josh Awotunde.

Favorizovaný Crouser neměl cestu za vysněným triumfem úplně jednoduchou. Po prvních pokusech byl až třetí. Rychle se vrátil do čela, ale pak ho v páté sérii výkonem 22,89 metru připravil o vedení dvojnásobný mistr světa Kovacs. Crouser jeho výkon vzápětí o pět centimetrů překonal a vytvořil nový rekord šampionátu 22,94. Finálové pokusy už na pořadí v čele nic nezměnily.

První dvě místa obsadila domácí výprava v závodě na 110 metrů překážek. Titul obhájil Grant Holloway (13,03) před Treyem Cunninghamem (13,07). Hořký závěr atletické kariéry před přechodem k americkému fotbalu prožil spolufavorit Devon Allen. Třetí muž historických tabulek měl ve finále startovní reakci o jedinou tisícinu sekundy rychlejší, než je povolená desetina sekundy, a byl diskvalifikován.

Do finále vůbec nenastoupil olympijský vítěz Hansle Parchment z Jamajky, který se při závěrečné rozcvičce na stadionu zranil. V prořídlé konkurenci se z bronzu díky osobnímu rekordu 13,17 radoval Španěl Asier Martínez. Finálový běh nakonec dokončilo jen pět překážkářů.

Americký double byl k vidění také v tyčkařském sektoru. Mistryní světa se poprvé v kariéře stala Katie Nageotteová, která tak navázala na loňské olympijské zlato. Skočila 485 napoprvé, čímž připravila o vedení do té doby bezchybnou krajanku Sandi Morrisovou. Dvojnásobná halová mistryně světa musela na 485 jednou opravovat a potřetí za sebou získala na venkovním MS stříbro. Třetí skončila Australanka Nina Kennedyová výkonem 480 centimetrů.

Hádka v kouli, dramatický finiš desítky

V polovině soutěže vedla Kanaďanka Camryn Rogersová, jež jako první poslala kladivo za 75 metrů. Šestadvacetiletá Andersenová její výkon 75,52 atakovala ve čtvrté sérii, ale rozhodčí jí odmávali přešlap.

Andersenová to reklamovala, nechala si změřit pokus a po zhlédnutí videozáznamu jí nakonec arbitři uznali 77,42 metru. V páté sérii poslala kladivo ještě o čtrnáct centimetrů dál a v šesté se pak přiblížila hranici 79 metrů.

Úspěch Spojených států amerických podtrhla bronzem Janee Kassanavoidová (74,86). V technických disciplínách je to druhý triumf domácího výběru na tomto MS po titulu Chase Ealeyové v kouli.

Světový rekordman Cheptegei byl v nejdelším běžeckém závodě na dráze aktivní a většinu desetikilometrové tratě diktoval tempo. Za ním se ale pořád držela poměrně početná skupina běžců. Navzdory postupnému zrychlování byla při náběhu do závěrečného kola ve hře o vítězství ještě osmička vytrvalců.

Stříbrný olympijský medailista Cheptegei měl největší zrychlení ve finiši a zvítězil v čase 27:27,43. O necelou půlsekundu pomalejší byl stříbrný Keňan Stanley Mburu (27:27,90), za nímž finišoval pro bronzovou medaili další Uganďan Jacob Kiplimo.

Do poslední chvíle se v boji o vítězství držel olympijský vítěz Selemon Barega z Etiopie, ale nakonec doběhl pátý. Porazil ho ještě domácí Američan Grant Fisher.

Mistrovství světa v atletice v Eugene (USA):

Finále:

Muži:

10.000 m: 1. Cheptegei (Ug.) 27:27,43, 2. Mburu (Keňa) 27:27,90, 3. Kiplimo (Ug.) 27:27,97, 4. Fisher (USA) 27:28,14, 5. Barega (Et.) 27:28,39, 6. Ahmed (Kan.) 27:30,27, 7. Aregawi (Et.) 27:31,00, 8. Mateiko (Keňa) 27:33,57.

Maraton: 1. Tola 2:05:37, 2. Geremew (oba Et.) 2:06:45, 3. Abdi (Belg.) 2:06:49, 4. Levins (Kan.) 2:07:10, 5. Kamworor (Keňa) 2:07:15, 6. Tura (Et.) 2:07:18, 7. Geay (Tan.) 2:07:32, 8. Do Nascimento (Braz.) 2:07:36.

Ženy:

Kladivo: 1. Andersenová (USA) 78,96, 2. Rogersová (Kan.) 75,52, 3. Kassanavoidová (USA) 74,86, 4. Fantiniová (It.) 73,18, 5. Weirová (Kan.) 72,41, 6. Ghelberová (Rum.) 72,26, 7. Kosonenová (Fin.) 70,81, 8. Luo Na (Čína) 70,42.

Rozběhy a kvalifikace:

Muži:

400 m: 1. Ndori (Bot.) 44,87, ...24. Šorm (ČR) 46,07 - nepostoupil do semifinále.

Ženy:

400 m: 1. McPhersonová (Jam.) 50,15, ...16. Vondrová (ČR) 51,55 - postoupila do semifinále.