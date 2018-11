Špotákovou střídá další oštěpařka, Atletkou roku je Ogrodníková

Třetí příčku obsadil koulař Tomáš Staněk, bronzový medailista z halového mistrovství světa a čtvrtý muž ME pod širým nebem. Ten se jako nejlepší mužský zástupce dostal před vytrvalkyni Evu Vrabcovou Nývltovou, která byla na ME v novém českém rekordu třetí v maratonu a na jaře

Osmadvacetiletá Ogrodníková měla životní sezonu. Hned v jejím úvodu si vylepšila osobní rekord na 65,61 metru a jako jediná z českých atletů se pravidelně prosazovala na stupně vítězů v Diamantové lize. Úspěšný rok korunovala stříbrnou medailí na kontinentálním šampionátu. Díky tomu se vůbec poprvé prosadila mezi nejlepší české atlety a hned v tradiční anketě zvítězila.

Nejlepší juniorkou se stala tyčkařka Amálie Švábíková, jež vyhrála juniorské MS a skončila devátá na ME mezi dospělými. Objevem roku byl vybrán půlkař Lukáš Hodboď, překvapivý finalista ME. Nejlepším trenérem byl vyhlášen kouč Ogrodníkové a Špotákové Rudolf Černý, který toto ocenění získal popáté.

Anketa Atlet roku 2018:

1. Ogrodníková (oštěp) 1225 bodů,

2. Drahotová (chůze) 1101,

3. Staněk (koule) 1062,

4. Vrabcová Nývltová (maraton) 1003,

5. Maslák (400 m) 643,

6. Cachová (víceboje) 518,

7. Vadlejch (oštěp) 414,

8. Vrzalová 339,

9. Holuša (oba 1500 m) 196,

10. Švábíková (tyč) 172.

Další pořadí:

11. Klučinová (víceboje) 160 b., 12. Juška (dálka) 139, 13. Hrubá (výška) 126, 14. Doležal (víceboje) 111, 15. Krupička (běh do vrchu) 98, 16. družstvo běžců do vrchu 82, 17. Malíková (400 m) a L. Hodboď (800 m) oba 64, 19. Stromšík (100 m) 53, 20. Kristýna Dvořáková (běh do vrchu) 31, 21. Šedivá (oštěp) a štafeta mužů 4x400 m všichni 21, 23. Čípa (běh do vrchu) a družstvo běžkyň do vrchu všichni 19, 25. Maršánová (běh do vrchu) 9, 26. K. Seidlová (100 m), Mezuliáníková (1500 m), štafeta juniorů 4x100 m, Šafránková (kladivo) všichni 2, 30. Kateřina Dvořáková (víceboje) a Brunner (ultramaraton) oba 1.

Junior roku: 1. Švábíková 92.

Objev roku: 1. L. Hodboď 47.

Trenér roku: 1. Černý 40, 2. Beran 23, 3. Železný 21.