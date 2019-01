Boltův nástupce láká na Zlatou tretru: Je to výzva, nezmeškejte historii | iSport.cz

„Bolt udělal tohle místo speciální,“ připomíná Baker ve svém videu. „Je výzva dohánět největšího. Pro mě to bude první start v Ostravě, tak přijďte a nepromeškejte historii. Dobře vím, že právě Usain Bolt tento mítink proslavil a to je signál, že tam nesmím chybět. Věřím, že se diváci budou mít na co těšit, chci zaběhnout co nejrychlejší čas.“

Baker je zárukou opravdu rychlé stovky. Pod deset vteřin ji fanoušci v Ostravě viděli zaběhnout jen osmkrát (jednou s nepovolenou podporou větru). Američan chce čas rozhodně pod deset vteřin stlačit.

Hvězdný sprinter Ronnie Baker láká na Zlatou tretru, připomíná i Bolta 720p 360p REKLAMA

„Já se pod deset ještě nedostal, ale taková konkurence je výzva,“ hlásil český rekordman Zdeněk Stromšík, který své maximum vylepšil na 10,16 vteřiny. „Tretra má ve světě velké renomé. Kolikrát známým říkám, že jedu na mistrovství Evropy nebo světa. Ale pro ně je stejně největší zpráva, jestli je Stromšík na Zlaté tretře. To je pro ně nejvíc, protože je to špičkový závod doma.“

Kromě Bakera pořadatelé oznámili i hlavní hvězdu výšky žen, která se do programu vrací po osmi letech. Přijede světová jednička, mistryně světa i Evropy - Maria Lasickeneová (rozená Kučinová). Může atakovat rekord Blanky Vlašičové z roku 2008 (205 centimetrů). Poprvé se na Zlaté tretře představí i nejlepší česká výškařka Michaela Hrubá, juniorská mistryně světa i Evropy.

Vstupenky už jsou v prodeji od prosince v síti Ticketstream v jednotné ceně 200 korun. Pro rodiny, pro děti do 15 let a členy atletických klubů je připraveno snížené vstupné. Organizátoři navíc plánují ve spolupráci s Českými drahami zvláštní vlakové spojení z Prahy do Ostravy a zpět a nový bude i časový plán akce. Hlavní program začne již v 17.30 hodin a vrcholit bude v osm večer.