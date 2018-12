Neporažená sprinterka cílí na Tretru. Začínám se bát o rekord, říká Netoličková

Jakou trať si Millerová-Uibová vybere? Teoreticky může startovat na 200, 300 i 400 metrů. „Na Zlatou tretru se velmi těším, o disciplíně se rozhodnu podle tréninku,“ vzkázala bahamská sprinterka z Monaka, kde byla mezi finalistkami ankety Atlet roku 2018. Vítězství jí uniklo jen těsně, předčila ji dálkařka Ibarguenová z Kolumbie.

Manažer mítinku Alfonz Juck upozorňuje, že ať už si Millerová-Uibová vybere jakoukoliv disciplínu, může v ní rekordy atakovat. „Na dvoustovce má národní rekord 21,88, na čtyřstovce 48,97 a drží halový světový rekord na třístovce 35,45. V kterékoliv disciplíně může atakovat historická maxima mítinku.“

Rekord Netoličkové (Kocembové) platí od roku 1983. Je to třetí nejstarší ženské maximum Zlaté tretry. Nejstarší je rekord Jarmily Kratochvílové na dvoustovce (22,07 s). „Rekordy jsou od toho, aby se překonávaly,“ hlásí Táňa Netoličková. „Těší mě, že ten můj stále drží, ale začínám se o něj bát.“

Pořadatelé oznámili už i první česká jména pro Zlatou tretu 2019. Simona Vrzalová se představí na 1500 metrů, Nikola Ogrodníková v oštěpu. „Tretra je moje srdeční záležitost, startovala jsem tady čtyřikrát a pokaždé jsem se zlepšila. Doufám, že se zlepším znovu,“ říká Vrzalová.

V oštěpařském sektoru se rýsuje pikantní souboj Ogrodníková - Špotáková. „Barboru jsme samozřejmě oslovili, uvidíme, jak jí bude Tretra pasovat do plánovaného programu akcí,“ dodal Juck.

Fanoušky může těšit zlevněné vstupné - všechna místa (kromě hlavní tribuny) jsou za 200 korun. Děti do 15 let za 100 korun a koupit je možné i rodinnou vstupenku za 500 korun pro dva dospělé a dvě děti. „Program bude končit do 20.15 hodin, aby se fanoušci dostali pohodlně domů a jednáme i o vypravení speciálního vlaku Ostrava - Praha, pokud o něj bude zájem,“ doplnil šéf vítkovické atletiky Oldřich Zvolánek.