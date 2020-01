Světový výkon v Nehvizdech. Staněk vládne tabulkám, děkoval Fibingerové | iSport.cz

Rok je ještě mladý, ale teď platí, že v koulařských tabulkách není nikdo na světě výš než Tomáš Staněk. Trojnásobný medailista z velkých halových šampionátů potěšil nadšené diváky na muzikou rozburáceném lidovém mítinku v Nehvizdech. „Špatný pokus to asi není, myslím, že s ním vedu světové tabulky, ale na to celkem kašlu,“ hodnotil Staněk svůj výkon s nadhledem.

Co vám tedy závod naznačil?

„Spíš jsem rád, že jsem dostal správný impuls. V Jablonci jsem to nebyl já, na tréninku jsem se s tím taky trošku pral, teď konečně jsem přišel na to, jak to posouvat dál, abych se v tom cítil já a trenér byl trochu spokojený. To je ta cesta. S trenérem jsme trochu změnili techniku. Musel jsem se v tom najít. Chtělo to asi pomaleji, ale na tréninku na větší jistotu, já si do toho musel přidat trochu své zabejčilosti a divočiny.“

Pracovali jste s koučem Stehlíkem na základech techniky, s níž jste v minulosti dvakrát překonal 22 metrů?

„Vraceli jsme se trošku do minulosti. Já jsem si odvykl pracovat s trupem, s nohama, celkově kouli rozjíždět, nedokázal jsem ji na začátku předběhnout. Pracovali jsme na tom.“

Vloni jste zblízka viděl, že světová špička uletěla dopředu, byl to jeden z důvodů, proč jste skončil u kouče Jana Tylčeho?

„Samozřejmě, byl to jeden z důvodů. Cítil jsem, že v tréninku to je unavené. A chodíte na trénink furt sám. Nebylo to úplně ono, potřeboval jsem někoho, s kým se můžu hecovat, s kým můžu pokecat. I když jsme s Honzou kámoši, tak já jsem společenský typ, doma taky furt máme nějaké návštěvy. Já musím být mezi lidmi.“

Přestup z Dukly

Jak proběhl návrat ke Stehlíkovi?

„Já jsem mu napsal, oni byli ještě v Africe, za dva dny se měli vracet. Pak jsme si zavolali, sešli jsme se. To se musíte zeptat jeho, jak dlouho přemýšlel, jestli mě vezme zpátky. On samozřejmě věděl, že má skupinu a nemůže, ani nechce z ní přejít. To jsme spíš řešili.“

Co se dělo?

„Musím přestoupit z Dukly do VSC, je to taková obměna v olympijském roce. Kdy jindy, když ne teď… S mým jménem je ve střediscích trošku problém. Není to, jako kdyby odcházel čtrnáctimetrový koulař. Bylo to částečně nepříjemné, do toho jsem si natrhl ten bok, lítal jsem mezi řediteli, papíry a doktorem. Bylo to takové hektické. Už je to za námi…“

Jít z Dukly na USK, to je jako jít ve fotbale ze Slavie do Sparty, co?

(smích) „Já už ve Spartě byl, ve Slavii vlastně taky. Ale jo, střediska jsou tři, tady bylo jasné, že nikam jinam není možné jít.“

Nedávno jste si natrhl bok, jak to se zraněním vypadá?

(směje se a pod tričkem ukazuje modré tejpy) „Údajně už ho natržený nemám, ale bolí to furt. V Jablonci, jak jsem se soustředil na tu novou techniku, vymýšlel jsem blbosti a byl jsem opatrný. Tady jsem to konečně mohl nakopnout dopředu, publikum bylo skvělé, támhle vzadu Helena Fibingerová (Staněk ukazuje na děkovný transparent koulařské světové rekordmance, která mítinku pomáhá s financováním), která mi pomáhá. Motivace byla.“

Máte před ostravským mítinkem Czech Indoor Gala v plánu ještě nějaký start?

„Domluvili jsme závod v Rochlitzu, to je takovýhle podobný závod jako tady. Já to mám rád, diváci jsou blízko. Supr atmoška, je to rodné město Davida Storla, tam mají kouli rádi. Těším se tam, dojedeme tam s Láďou (Prášilem) i Markétou (Červenkovou), takový skupinový výlet…“

VÝSLEDKY Z NEHVIZD:

Muži - koule mužů: 1. STANĚK 21,23, 2. Szyszkowski (Pol.) 20,31, 3. Arnaudov (Port.) 20,13… 7. Novák 18,51, dálka: 1. Isačenkov (Ukr.) 766. Ženy - výška: 1. Szaboová (Maď.) 188.

SVĚTOVÉ TABULKY V KOULI:

21,23 TOMÁŠ STANĚK

21,06 Mehrdelan Shahin (Írán)

20,72 Nick Ponzio (USA)