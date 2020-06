Pocta paní Daně! Oštěp Odložilova memoriálu bude věnován Zátopkové | iSport.cz

Na stadionu na Julisce ráda sedávala na tribunce hned nad dálkařským doskočištěm. V pondělí už slavná oštěpařka Dana Zátopková při Odložilově memoriálu na svém místě sedět nebude, její jméno však oslaví její nástupci. Na programu jsou oba oštěpy a ženský závod proběhne jako memoriál olympijské šampionky z Helsinek.

„Dana chodila na memoriál pravidelně, závody sledovala s velkým zaujetím,“ líčí ředitel mítinku Miroslav Ševčík. „Mluvil jsem s ní před deseti, dvanácti lety. Sama přišla s tím, že když vidí, jak ta Barbora háže, že by se slušelo, aby to někdy bylo spojené s jejím jménem. Já jsem jí říkal: Vy tady budete do sta let. Ono se skoro stalo…“

Zátopková zemřela v březnu v sedmadevadesáti letech. Při první vzpomínce na ni bude sice její oblíbenkyně Barbora Špotáková zřejmě chybět kvůli bolavé achilovce, světový rekordman Jan Železný ale vysílá svoji početnou ekipu ze své trenérské skupiny.

V memoriálovém ženském závodě se utkají Nikola Ogrodníková, Irena Gillarová, Nikol Tabačková nebo Železného manželka Andrea. V mužském závodě se předvedou Petr Frydrych, Jaroslav Jílek a Jakub Vadlejch, který se v pondělí v Kladně blýskl kvalitním výkonem 84,31 metru.

„Danu jsem potkal víckrát, párkrát mi předávala medaili. I z toho mála jsem poznal, že je výjimečný člověk,“ řekl Vadlejch. „Bylo vidět, že žije atletikou. Pokaždé, když jsem ji potkal, řekla, že mi fandí, vždycky mě podpořila.“

Oštěpaři budou stylově hvězdami mítinku, který se uskuteční navzdory závažným omezením kvůli koronavirové krizi. Ševčík mítink hodlal zorganizovat i ve chvíli, kdy byla povolená účast jen padesáti lidí. V pondělí už na stadionu bude moct být pět set účastníků. To umožní uspořádání jedenácti disciplín, dokonce i s mezinárodní účastí.

Stovku i dvoustovku například kromě české špičky ozdobí slovenský sprinterský fenomén Ján Volko, jenž si střihne dva souboje s Pavlem Maslákem.

„Pro mě je to srdcová záležitost. Je to krásný mítink na domácím stadionu. Je to lepší než v cizině,“ uvedl Maslák. „Doufám, že se mi bude dařit mnohem víc než v Kladně a budu útočit na dobrý čas,“ dodal s připomínkou svého pondělního startu na třístovce.

Esem patnáctistovky, která je připomínkou stříbrného olympijského medailisty Josefa Odložila, bude Rakušan Andreas Vojta. Atraktivní bude ženská půlka, v níž se představí kompletní česká elita. Startovat budou i čtvrtkařka Lada Vondrová a také Kimberley Ficenecová, která do Česka v zimě přesídlila ze Spojených států.

„Jsem zvědavý na Vondrovou. Má osobák dva deset, může klidně poskočit o šest vteřin,“ těší se Ševčík.