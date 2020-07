Železný trénuje i vlastní ženu. Vládne v posilovně, parťačkám peče perníčky | iSport.cz

Manželka Jana Železného je plnohodnotným členem tréninkové skupiny. Vloni přehodila 53 metrů a v některých parametrech své parťačky i překoná.

„V posilovně mě Andy úplně válcuje,“ líčí Irena Gillarová. „Já ji beru ne jako manželku trenéra, ale jako parťačku ve skupině. V kouli už mě porazila. To jsem měla zrovna blbý den, nevěřila jsem, že je to možné,“ říká Nikola Ogrodníková, které v minulých sezonách pomáhal s tréninkem její partner Vítězslav Veselý, oštěpařský světový šampion.

„Já trenéra chápu. Když si představím, že by Víťa měl skupinu, taky by mi pomáhal. Je to přirozené, dělá stejnou disciplínu jako její manžel,“ říká Ogrodníková. „Myslím, že jsme si všichni našli cestu, že je to dobré. Pro nás ostatní je to v klidu a těžké to může být jedině pro lidi, kteří jsou spolu. Je skvělé, že sdílejí takovou obrovskou část, že to mají oba rádi. Jim to fakt funguje,“ míní Gillarová.

„A ještě Andy peče a pak to nosí na trénink. Minule mi přinesla kávový koláč a byl strašně dobrej.“ Andrea Železná také nedávno kamarádky ze skupiny potěšila perníčky pro štěstí. „A Nikča ho snědla, tak Andy trochu koukala,“ směje se Ogrodníková. „Já jsem chtěla mít to štěstí v sobě, já si ho nebudu nosit, musím ho cítit. Snědla jsem ho i s mašličkou!“ reaguje Tabačková.