Atletické hvězdy: v Plzni se předvedl dredatý zázrak, stálice i talenti | iSport.cz

Osmnáctiletá dorostenecká mistryně světa Barbora Malíková porazila na čtvrtce favoritku Ladu Vondrovou v juniorském rekordu a nejlepším juniorském čase roku na světě 51,65 sekundy. „Říkala jsem si: Když si budu myslet, že budu druhá, tak budu druhá. Když jsem dobíhala do rovinky, řekla jsem si: Mohla bych Ladu dát, vyhrát třeba o prsa, i když je moc nemám,“ řekla Malíková s úsměvem.

Filip Sasínek

Mílař Filip Sasínek vystřihl patnáctistovku v šestém nejlepším světovém čase roku 3:36,72 minuty a vytvořil parádní rekord šampionátu. „V konci mi to strašně chutnalo. Na takovýhle čas jsem necílil, takováhle bomba, to mě strašně překvapilo,“ řekl muž, který s mílařkou Kristiinou Mäki očekává potomka. „Těším se moc, i víc než nastávající maminka. Bude to super.“