Krásná výškařka Sajdoková: Před závodem jsem u zrcadla i dvě hodiny

Barbora Sajdoková je velkou nadějí české atletiky. Ve svých teprve osmnácti letech je dvojnásobnou šampionkou republiky a přední příčky obsazuje i na mezinárodních soutěžích juniorů. Jak zvládá skloubit dřinu a krásu? A na co si potrpí v módě? To se dozvíte v dalším článku iSport LIFE ze série představující atletky nové generace.

Umí skákat tak ladně a elegantně, že to připomíná Messiho slalomy v jeho nejšťastnějších časech na Camp Nou. „Bára má cit pro rytmus rozběhu i odrazu. Je hodně silná, cvičí a pořád hledá nové možnosti posilování, což se projeví v mrštnosti a dynamice. A s její rychlostí a lehkostí to vypadá zadarmo. Těžko se to hledá. Asi to dostala jako dar,“ usmívá se její trenér a zároveň bratr Stanislav Sajdok, který má se svou sestrou společného tatínka, ale vyrůstali každý jinak.

Sajdoková dostala základy od zkušeného kouče Aleše Dudy, který pomáhal rozjíždět kariéru třeba olympijskému medailistovi Jaroslavu Bábovi, od zimy ale trénuje se svým bratrem, bývalým výškařem, překážkářem i desetibojařem. Letos se už dostala na 191 centimetrů a experti se shodují, že má velké předpoklady. „Je dobře připravená na to, aby skákala vysoko. Na to, jak je postavou menší, jak je lehounká, má v sobě úžasnou dynamiku. Jenom je potřeba to kočírovat,“ říká Jaroslav Bába.

Dotazník

Jak se kombinuje dřina a krása?

„To je věc, která mě hodně baví. Atletiku dělám každý den, takže se snažím tomu přizpůsobit i make-up nebo oblékání. Investuji do sportovního oblečení, dělám si outfity, baví mě to.“

Dělá vás sport krásnějším?

„No... Jak kdy. Tělesně určitě, ale když je tělo unavené, lámou se nehty, padají vlasy. Někdy je to kvůli sportu horší.“

Je pro vás důležité, abyste i při sportu vypadala dobře?

„Jo, pro mě určitě. Tomáš Dvořák, pro mě hodně významný trenér a sportovec, mi jednou řekl, že když už se nepovede výsledek, tak je u toho třeba alespoň vypadat dobře. To je dobrá rada.“

Na co si v módě potrpíte?

„Momentálně se snažím být víc v pohodlném oblečení, než pro krásu trpět. Tím pádem si vybírám oblečení a trendy, které jsou pohodlnější a třeba i teplejší. Na achilovky a další věci si dávám pozor, musí být pořád v teple.“

Sledujete, jak vypadáte na fotkách?

„Jak kdy. Někdy to neřeším, jindy mi na tom hodně záleží. Třeba fotky nad laťkou, když mě vyfotí v akci, neřeším. Je to sport a daný moment. Když se ale jdu fotit mimo závody, tak mi na tom samozřejmě záleží.“

Kolik času trávíte ráno před zrcadlem?

„Ráno tak půl hodinky. I míň. Ale před závodem to jsou dvě hodiny. Mám svůj rituál, potrpím si na každém detailu, takže to jsou fakt dvě hodinky.“

Kdo je váš mužský idol?

„Řekla bych tatínka Stanislava. Je mým vzorem v atletice, dost toho dosáhnul, je cílevědomý, sebevědomý. Běhal čtyři sta metrů, měl několik možností se dostat na olympijské hry, ale za komunistů mu to nevyšlo ani jednou. Dřel neskutečným způsobem, šel si za tím, co chce. Prostě můj idol.“

Který sportovec se vám nejvíce líbí?

„Ty jo… Ať si to nerozházím, řeknu přítele Jakuba Bystroně. Také dělá atletiku, za Vítkovice skáče do dálky. Vybírám tedy jeho.“