Maslák si nadělil zlato ke třicátinám. Na ME má šance na dvě medaile

Někdejšímu zázračnému dítěti české atletiky je od neděle třicet. Na oslavy Pavel Maslák není, a tak si udělal radost vítězstvím na dvoustovce. V hlavě měl ale stejně svou značkovou čtvrtku.

„Jsem hlavně rád, že to celý den takhle vyšlo i celému týmu štafety na čtvrtce. Že kluci běželi tak famózně,“ chválil Maslák.

I bez jeho účasti byl mužský závod na 400 metrů jedním z vrcholů šampionátu. Překážkář Vít Müller si letošním třetím evropským časem zlepšil osobní rekord o víc než tři desetiny na 46,31 sekundy. Zároveň vytáhl Patrika Šorma, jenž časem 46,58 z našlapané české nominace vytlačil Michala Desenského.

„Tlačíme se, jde to ruku v ruce. V Evropě je velká konkurence, my jsme hlavně chtěli splnit časy na štafetu, to se povedlo. V konci už mi to nejelo, myslím, že mám i navíc, tak uvidíme,“ hodnotil Müller.

Česká štafeta se po víkendu rychlých časů na národních šampionátech drží mezi nejlepší šestkou a téměř jistě tak dostane šanci bojovat o další medaili v historicky úspěšné české disciplíně. V posledních osmi letech přivezli čtvrtkaři z HME medaili už třikrát. A šance je i letos.

„Myslím, že určitě. Když se tam dostaneme, tak tam je to vždycky otevřené,“ líčí Maslák, který na dvoustovce (20,84) porazil mladé vlčáky Víta Müllera a Jiřího Poláka.

Čeká ho ještě středeční čtvrtka v Madridu. V Toruni pak bude mít svůj hlavní úkol na individuální čtvrtce, kde bude po zlatých medailích z let 2013, 2015 a 2017 útočit na čtvrtý titul. Dosavadní letošní čas 46,22 sekundy bude muset o pár desetin stlačit.

„Kdybychom to brali podle tabulek, zatím to vypadá, že třeba pět šedesát, pět sedmdesát, bude stačit na titul a medaile,“ říká Maslák.

Do medailových úvah může zasáhnout norský fenomén a obhájce titulu Karsten Warholm, jenž však zatím v zimě ještě nestartoval.

„Před halou mi manažer říkal, že by Warholm měl běžet, tak to se trochu bojím, že by jel až na Evropu a jemu by stačil jeden závod, aby vystřelil. Asi to vypadá, že nepojede, ale nemám bližší informace, uvidí se podle startovek,“ líčí Maslák.

Na ženské čtvrtce se Lada Vondrová vrátila po nedávném zranění kotníku a vyhrála v čase 52,20. Tabulky jasně vede Nizozemka Femke Bolová časem 50,66.

„Myslím, že ta je jasná. Pak se tam ale dá prát, je tam díra, jsme tam nasekané,“ řekla Vondrová.

Skvělý závod převedli tři půlkaři s limity pro Toruň. Tomáš Vystrk útokem v cílové rovince předběhnul Lukáše Hodbodě a na čáře také o tisíciny Filipa Šnejdra. Marcela Pírková dokončila na dvoustovce sprinterský double v rekordu šampionátu 23,24.

Čerstvý národní rekordman Filip Sasínek získal titul na patnáctistovce (3:46,15) poté, co v sobotu trojku nedoběhnul.

„Ta trojka trošku zazlobila. Bohužel jsem neodhadnul únavu, kterou jsem měl v nohách, musel jsem to zapíchnout. Ale jinak všechno jde správným směrem,“ uvedl Sasínek.

EVROPSKÉ TABULKY NA 400 METRŮ

1. Thomas Jordier (Fr.) 46,13

2. PAVEL MASLÁK 46,22

3. VÍT MÜLLER 46,31

4. Carl Bengström (Švéd.) 46,35

5. Liemarvin Bonevacia (Niz.) 46,39

6. Ramsey Angela (Niz.) 46,48

7. Samuel García (Šp.) 46,52

8. PATRIK ŠORM 46,58

Marvin Schlegel (Něm.)

Halové mistrovství ČR v atletice v Ostravě:

Muži:

200 m: 1. Maslák (Dukla Praha) 20,84, 2. Jirka (Olymp Praha) 20,92, 3. Polák (Sokol České Budějovice) 20,99.

400 m: 1. Müller 46,31, 2. Šorm (oba Dukla Praha) 46,58, 3. Tesař (Stará Boleslav) 47,52.

800 m: 1. Vystrk (Univerzita Brno) 1:48,75, 2. Šnejdr (Slavia Praha) 1:48,75, 3. Hodboď (Sokol Hr. Králové) 1:49,07.

1500 m: 1. Sasínek (AK Hodonín) 3:46,15, 2. Dvořáček (Univerzita Brno) 3:51,26, 3. Kalous (Vyškov) 3:51,98.

Výška: 1. Bělík (Sokol Hr. Králové) 217, 2. Štefela (ŠKODA Plzeň) 213, 3. Bahník (Sokol Hr. Králové) a Vodák (Univerzita Brno) oba 208.

Dálka: 1. Bystroň (SSK Vítkovice) 744, 2. Rusek (Dukla Praha) 736, 3. Vondráček (Hvězda Pardubice) 726.

4x200 m: 1. Dukla Praha (Müller, Macík, Rusek, Koška) 1:26,49, 2. Slavia Praha 1:28,43, 3. ŠKODA Plzeň A 1:28,57.

Ženy:

200 m: 1. Pírková (USK Praha) 23,24, 2. Šplechtnová (Olymp Praha) 23,68, 3. Jíchová (Dukla Praha) 23,97.

400 m: 1. Vondrová (USK Praha) 52,20, 2. Petržilková (ŠKODA Plzeň) 53,48, 3. Z. Seidlová (Dukla Praha) 54,86.

800 m: 1. Ficenec (Dukla Praha) 2:06,57, 2. Hluchá (Sokol Opava) 2:06,73, 3. Hálová (AK Zlín) 2:07,68.

1500 m: 1. Mezuliáníková (Olymp Praha) 4:20,24, 2. Sekanová (USK Praha) 4:27,99, 3. Štoudková (Olymp Brno) 4:28,12.

Výška: 1. Hrubá 184, 2. Pešová (obě USK Praha) 180, 3. Krejčiříková (Olymp Brno) 175.

Dálka: 1. Suchá (ŠKODA Plzeň) 615, 2. B. Dvořáková (USK Praha) 604, 3. Skřivanová (Slavoj BANES Pacov) 601.

4x200 m: 1. Dukla Praha (Maštalířová, Z. Seidlová, Minářová, Jíchová) 1:38,81, 2. ŠKODA Plzeň 1:40,38, 3. Sokol SG Plzeň-Petřín 1::41,54.