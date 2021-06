Koulař Staněk: Bebíčko? Dostal jsem včeličky, mohl bych být zlobivej

Koulař Tomáš Staněk v těžkém boji se světovou špičkou napíná své tělo na maximum. Má za sebou pár drsných zranění, jako třeba sval odtrhnutý od kosti. Dva měsíce před olympiádou znovu bojuje s poraněným svalem. „Je to důsledek toho, že se chcete udržet se světovou špičkou, která ustřeluje někam do bláznivých oblastí,“ líčí čerstvý halový evropský šampion.

Gracilis, česky sval štíhlý. Víte, o co jde? Tomáš Staněk si je jistý. Stehenní sval od pánve až ke kolenu mu zkomplikoval start olympijské sezony.

„Teď jsem s tím trochu laboroval, je to přímo sval, kterým nakopávám do otočky, udělali mi léčebná opatření, vypadá to na dobré cestě,“ říká Staněk. „Aplikovali mi injekci, aby vazivo trošku změklo a spasmus povolil. Léčba se celkem povedla. Dostal ještě jednu včelku pod to a pochvalu, že se hojím dobře. Všechno nasvědčuje, že bych mohl být zase zlobivej.“

Staněk v březnu vyhrál halové mistrovství Evropy v Toruni, ale konkurence na olympiádě bude ještě daleko tvrdší. Američan Ryan Crouser už letos překonal 23 metrů a přiblížil se na jedenáct centimetrů světovému rekordu Randyho Barnese z roku 1990. A další tři borci překonali hranici 22 metrů.

„Kdybych mohl trénovat na devatenáct metrů, tak bych nebyl takhle rozbitej,“ líčí Staněk s úsměvem. „Já jsem si na zranění tak nějak zvykl. V posilovně posilujete, svaly se stahují, do toho děláte dynamické věci, to vede k naškubnutí. Ale už jsem zažil horší věci, už se s tím dokážu popasovat.“

S drobnou rupturou štíhlého svalu se Staněk potýkal už v halové sezoně, ale udržel tělo v chodu a z halového ME vezl zlato. Začátek olympijské sezony věnoval doléčení, vynechal i mítink Diamantové ligy v Dauhá.

„Bylo by fajn tam závodit, ale zdraví je v olympijském roce číslo jedna. Věděl jsem, že bude lepší počkat,“ říká Staněk.

V pondělí se ukáže v Praze na Julisce na Memoriálu Josefa Odložila, kde se zúčastní speciálního koulařského memoriálu bývalého reprezentanta a úspěšného trenéra Jaroslava Brabce, rovněž halového mistra Evropy z haly.

„Já jsem se s ním bohužel už příliš nestřetnul. Byl na jednom našem tréninku, když jsem začínal s otočkou,“ vzpomínal Staněk. „Jenom ta jeho aura… Všichni, kdo ho zažili, ví, že na tréninku se nesmělo ani ceknout. Když promluvil, skoro padaly koule od krku. Těším se na to, už jsem jeden jeho memoriál absolvoval. Je to pro mě čest a hezká připomínka na takhle úspěšného koulaře.“