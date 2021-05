Obr Staněk v posilovně „srovnal“ i ragbisty. Mláďátka, usmíval se

Na jubilejní 60. ročník Zlaté tretry do Ostravy přijel koulař Tomáš Staněk, čerstvý halový mistr Evropy, v dobrém rozpoložení. Natržený sval, se kterým i přes bolest urval evropské zlato v Toruni, už ho tolik netrápí. A na soustředění v Africe odvedl další kus práce v cestě za olympiádou v Tokiu. Na soustředění si udělal respekt i mezi místními ragbisty. „V posilovně mají tendenci se všude roztahovat, ale jestli viděli, že jsme větší...“ usmíval se Staněk. „Byli shovívaví. Zjistili, že nemusí mít všechno obsazené, vešli jsme se společně. Byli to místní kluci z univerzity, mláďátka.“

Na Zlaté tretře zatím nechce jít Staněk vyloženě přes závit. Sezona pod otevřeným nebem mu teprve začíná, formu chce stupňovat k olympiádě. „Noha drží, musím to odklepnout,“ natahuje se ke stolu a hlasitě do něho ťuká klouby prstů. „Po hale jsem musel trošku zvolnit, v Africe jsem se snažil pracovat. Teď je začátek sezony, můj první závod, v hale jsem se vyšťavil víc, než bylo zdrávo. Těším se, tréninky se začínají zvedat.“

Zatím ho nikterak nevzrušují solidní hody Poláka Michala Haratyka. Minulý týden si ve Varšavě připsal solidních 21,22 metrů. „Asi dobře natrénoval a byl naštvaný po hale,“ usmíval se Staněk. „Já bych teď na začátku ani nechtěl házet jako Haratyk, radši si s tím počkám. Budu se dívat, co Kovacs, co Crouser... Dají se čekat velké výkony. Světová jména budou předvádět nesmysly, ale z toho si nesmím dělat těžkou hlavu. Kdybych si říkal, co hází druzí, mohl bych to zabalit.“

Tréninkové podmínky v Africe si pochvaloval. Kvůli pandemii tam bylo daleko méně atletů, než v minulosti. „Kromě náhubku to bylo dokonce lepší, než obvykle. Byli jsme tam snad jen my Češi a pár Slováků. Posilovnu jsme si rezervovali vždycky přes formulář a nestalo se, že bychom se tam nevlezli. Jako dřív, kdy tam byli všichni a nedalo se hnout.“

Evropský titul z haly Staňka pochopitelně hřeje. Motivaci neztrácí. „O nedostatku motivace se nedá mluvit. Pár osobáků jsem si v přípravě zase dal, i když byla příprava kvůli noze trošku zabržděná. Na trhu jsem dal třeba 150 kilo, i v dřepu se mi osobák na nohy povedlo dát. Jenom to nesmím uspěchat, našlápnuto je. S nohou musím opatrně, povolovat, sval se postupně posiluje. Od zranění je to přes měsíc, respekt tam furt je. Kdybych spěchal a něco si udělal, tak by to mohl být k olympiádě problém.“

Tomu bude odpovídat i přístup k nadcházejícím závodům. „Nechci zametat, bojovnost tam bude, ale není to takové, že bych na všechno zapomenul. Potřebuji se rozzávodit, dobře rozjet sezonu.“ S čím by byl spokojený v Ostravě? „Aby nepršelo,“ usmál se. „To je hlavní. Když v závodě svítí, jsem nadšený. Tak by bylo fajn, kdyby nepršelo, nebyla extrémní zima a přišli nějací diváci. Aby se to prostě začalo vracet do normálu.“

Do ochozů může 1500 diváků. Lístky se prodávají na pokladnách Městského stadionu. Nutný je vytištěný antigenní test (ne starší 48 hodin), případně certifikát o očkování (starším 14 dnů). Nebo lékařské potvrzení o prodělané nemoci COVID-19 (ne starší 90 dnů). Potřebný je i vyplněný formulář o neexistence příznaků, který je ke stažení na stránkách www.zlatatretra.cz. Cena vstupenky je 300 korun. Dotazy na vstupenky@zlatatretra.cz.