Ital, který zvedá Čechy z gauče, popsal, jak mazal Z: Zátopek je hrdina

Je klasický Ital, navíc bláznivý fanoušek fotbalové Neapole. Zároveň o sobě ale říká, že je skoro Čech. Carlo Capalbo, prezident seriálu RunCzech, uprostřed divokých devadesátek pomohl ve své nové zemi rozpoutat běžecký boom. Letos chtěl vytoužený comeback po covidovém zamrznutí oslavit ve stylu velkého Zet s připomínkou legendárního běžce Emila Zátopka. Jenže víte, jak je to teď s písmenem ´Z´. „Je z něho nová svastika,“ ulevil si Capalbo, který musel rozjetou kampaň od základu změnit. I tak doufá, že sobotní pražský půlmaraton dá lidem sílu v těžké době.

Jeho slova plynou jako silný proud. Carlo Capalbo střídá univerzální angličtinu a libozvučnou italštinu s českými slovíčky tak, aby co nejlépe vyjádřil myšlenku, která mu právě klokotá v hlavě.

Právě teď se snaží znovu nastartovat projekt, který proti všem předpokladům kdysi rozhýbal celé Česko a stal se sportovní legendou. Capalbově běžecké sérii začíná sobotním pražským půlmaratonem nová éra s novým problémem. „People are in the bouda…“ povzdechl si. Za nejistotu lidí teď už kromě covidu můžou i ruské tanky s před pár týdny ještě nevinným zetkem.

Vaše kampaň na počest Emila Zátopka se právě rozjížděla, když svět objevil skrytý význam písmen na ruských tancích. Jak jste reagovali?

„Základní nápad té kampaně byl, že Zátopek je instituce a my tuto instituci nechceme míchat s komercí. Takže jsme jednu kampaň rozdělili ve dvě, které propojilo písmeno Z. Všechno bylo připraveno, batůžek, medaile, všechno... Ale pak jsme viděli ´Z´ na ruských tancích... Uf... Teď je to nová svastika. Museli jsme všechno změnit. Stálo nás to hodně peněz, protože jsme museli všechno předělat, všechno se zpozdilo.“

Jak jste to zvládli?

„Podařilo se nám předělat všechno, kromě batůžků, protože ty byly hotové už v lednu. Takže jsme to zetko trochu upravili, aby se z něho stalo enko v nápisu No war! Museli jsme hledat kreativní řešení.“

Co na tenhle nečekaný problém říkáte osobně?

„Jsem samozřejmě naštvaný. Už proto, že jsme k Zátopkům měli blízko. Dana mi každý měsíc volala: Carlo, mám bábovku! A pamatuje si na Zorra? Oni mi vzali Zorra! A ještě hůř... Vzali mi pizzu! Slovo pizza ze čtyřiceti procent obsahuje zet... Přitom to zet ani není v azbuce. Je to jen něco, co všude namalovali.“

Bylo opravdu nutné tu změnu udělat? Lidi by možná váš úmysl poctít Zátopka chápali...

„Asi by to pochopili. Ale lidem