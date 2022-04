Přidá Stewartová v Otrokovicích sedmý republikový titul na desítce?

“Musela jsem opět trochu zvolnit, takže těch tréninků nebylo tolik, kolik bylo původně v plánu. Pár rychlostních tréninků jsem ale stihla a myslím si, že vypadaly hodně slibně,” pokračuje šestadvacetiletá atletka, která pochází z česko-skotské běžecké rodiny.

Stewartové navíc hraje do karet předpověď počasí, protože v předchozích dvou ročnících byla teplota na konci dubna téměř letní. “Věřím, že by se mohl běžet nějaký svižnější čas. Počasí nám přeje a mělo by být chladněji,” přeje si česká atletka.

“Desítky vždycky bývají odpoledne. V tuto roční dobu to bývá vždy loterie, jestli bude horko, nebo jestli bude zima. Oproti loňsku to zatím vychází docela dobře,” dodává před závodem, který se letos poběží v Otrokovicích.

Ženy a juniorky poběží od 16.20. “Uvidíme, co řeknou soupeřky. Jestli se domluvíme a poběžíme rychle, nebo jestli z toho bude taktický závod, což bych úplně nechtěla. Na druhou stranu já se vždycky zařídím podle toho, jak se závod vyvíjí a podle toho běžím,” uzavírá Stewartová.