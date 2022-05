Homoláč po odstoupení rivala: Chci maratonský titul, ale musím být ostražitý

Čekal se velký souboj dvou nejlepších českých vytrvalců o titul. Do nedělního Volkswagen Maratonu Praha, jehož součástí je také mistrovství České republiky v maratonu, však nakonec nastoupí pouze Jiří Homoláč. Jeho rival Vít Pavlišta se totiž kvůli zranění na poslední chvíli musel odhlásit. „Mělo by to být pro mě nyní jednodušší. Víťa je můj velký soupeř, ale zároveň jsme kamarádi, takže mě jeho absence mrzí. Ve startovním poli ale budou další, kteří budou chtít získat titul, takže musím být ostražitý a běžet naplno,“ uvedl Homoláč.

Rodák z Brna má pro jeden z vrcholů maratonské sezony několik cílů. „Chci být prvním Čechem v cíli, chci pomoct vyhrát svému týmu v rámci Battle of the Teams a rád bych také zaběhl limit pro mistrovství Evropy,“ naznačil Homoláč na předzávodní tiskové konferenci v pražském hotelu Hilton. Aby se na evropský šampionát do Mnichova podíval, musí zaběhnout čas 2:14:30 a lepší.

K takovému výkonu by potřeboval o pět sekund vylepšit své osobní maximum z Berlína 2019. „Formu mám dobrou. Pokusím se o všechno. Po posledních dvou půlmaratonech se cítím výborně, dobře jsem zregeneroval, vůbec jsem nebyl unavený. Skvěle se mi pak trénovalo i v dalších týdnech a na maraton jsem připraven,“ prohlásil Homoláč. „V minulém týdnu a na začátku tohoto jsem se cítil velmi dobře, takže jsem mohl trénovat podle plánu, všechno se mi dařilo, jak jsem si představoval. S přípravou jsem spokojený a na závod se moc těším.“

Útok na osobní rekord neřeší. „Chtěl bych získat titul a v každém případě podat maximální výkon, ale ke konkrétnímu času se neupínám. Uvidíme, jakou roli bude hrát počasí. Přál bych si, aby bylo trochu chladněji, než co slibuje předpověď. Hlavně aby nebylo přímé slunce. Každopádně chci běžet co nejlépe a věřím, že se mi to povede,“ doufá dvaatřicetiletý závodník.

Maratonů už zvládl hodně, je dokonce dvojnásobným českým mistrem. Nyní ho ale na Volkswagen Maratonu Praha čeká novinka. Týmový závod Battle of the Teams. „Myšlenka Battle of the Teams se mi líbí velmi, protože nejde jen o mě, běžíme všichni pro společný cíl. Vedle individuálního výsledku jsou důležité i další momenty. Člověk ví, že je důležité doběhnout, a v týmu se celkově běží líp,“ dodal Homoláč.