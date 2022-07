McLaughlinová jako Bolt: Další šílený rekord, výhra o deset metrů

Poletí snad příště rovnou do vesmíru? Američanka Sydney McLaughlinová podle očekávání ve finále MS na 400 metrů překážek v Eugene znovu překonala světový rekord. Vypálila ale dosud nepředstavitelný čas 50,68 sekundy, svůj vlastní měsíc starý čas zničila skoro o sekundu a zvítězila s náskokem o deset metrů.

Nizozemka Femke Bolová nemohla uvěřit, že je tak daleko. Vůbec se necítila špatně, běžela ostatně čas, který by na šestnácti z osmnácti světových šampionátů stačil na zlato. Přesto v cíli zírala do obrovské díry za Sydney McLaughlinovou.

„Bylo to crazy. Byla tak daleko vepředu, že jsem nakonec pochybovala, že běžím dobrý závod. Přitom jsem se cítila dobře. A pak jsem viděla značku (světového rekordu) a říkala jsem si: Wow! To je prostě úžasné. Je to neuvěřitelné, ale je úžasný být součástí takového závodu,“ líčila Bolová.

Zatímco ona byla v cíli zmatená, svět byl ohromen. Světový rekord od McLaughlinové čekáte. Právě překonala čtvrtý za posledních třináct měsíců. Jenomže tohle?

Když před rokem na tokijské olympijské trampolíně zaběhla čas 51,46, už to byl přelomový čas. V disciplíně, kde se rekordy většinou posunují po setinkách, ubrala najednou téměř půl sekundy.

Před měsícem při americké kvalifikaci v Eugene setla dalších pět setin. V noci na sobotu však McLaughlinová vtrhla do úplně jiné sféry. Historický čas stlačila o neuvěřitelných 73 setin sekundy. Jako první se tak dostala pod 51 sekund.

„Čas je absolutně úžasný, sport se stává rychlejším a rychlejším. Jenom začínám zjišťovat, jaké hranice se dají posouvat. Odteď už budu jenom rychlejší,“ řekla McLaughlinová.

Svět se mění a atletika už nemá takovou mediální sílu jako dřív, takže McLaughlinová zřejmě nikdy nedosáhne slávy Usaina Bolta. Pohledem atletických čísel už se mu ale blíží.

Bolt kdysi šokoval, když při překonávání hranic přeskakoval patra. Na stovce ze svého rekordu 9,69 z OH v Pekingu ubral na MS v Berlíně přes desetinu. Na dvoustovce pekingský čas 19,30 poskočil rovnou pod hranici 19,20.

McLaughlinová se teď chová podobně v měřítcích své disciplíny. Před třemi lety na MS v Dauhá ještě překonala světový rekord další Američanka Dalilah Muhammadová, časem 52,16. Sydney za tu dobu historický čas posunula o téměř jeden a půl sekundy.

Běhá tak rychle, jako by na dráze vůbec neměla překážky. Její čas 50,68 z páteční oregonské noci by jí na hladké čtvrtce zařadil na devatenácté místo letošních světových tabulek. V Eugene by v pátečním finále hladké čtvrtky byla sedmá! Nejlepší česká čtvrtkařka Lada Vondrová se k takovému výkonu ještě nikdy nedostala.

Od McLaughlinové se očekávaly velké věci, už v jejích mládežnických letech bylo zjevné, že z ní roste nová překážková královna. Dostala se ale už do sfér, o nichž bylo ještě před rokem obtížné jen přemýšlet.

Vyrostl z ní dokonalý prototyp závodnice na dlouhých překážkách. To je disciplína, která kombinuje nároky na rychlost, rychlostní vytrvalost i techniku. McLaughlinová vše zvládá pod vedením Bobbyho Kerseeho, jednoho z nejlepších koučů atletické historie.

Kdysi cepoval svou manželku Jackie Joynerovou-Kerseeovou, legendární dálkařku a sedmibojařku, nebo slavnou sprinterku Florence Griffithovou-Joynerovou, svou švagrovou.

„Jsem vděčná za skvělý podpůrný systém a svého kouče, který mě tlačí k hranicím možného,“ líčí McLaughlinová. „Musím to odpracovat. Úroveň čtyři sta metrů překážek se určitě zvyšuje. Máme skupinu holek, které se dostávají na vyšší úroveň, a vidíme, jak časy padají. Pro tuhle disciplínu je to opravdu zajímavá doba.“

Za šampionkou roste Nizozemka Femke Bolová, která ve finále v Eugene získala ve svém vyrovnaném nejlepším čase sezony 52,27 stříbro. A stále je tu nedávná královna Dalilah Muhammadová, tentokrát bronzová (53,13). „Musím se zeptat kouče na náš nový cíl. To on je určuje,“ říká McLaughlinová.

Světové rekordy MCLaughlinové

50,68 - Eugene (22. července 2022)

51,41 - Eugene (25. června 2022)

51,46 - Tokio (4. srpna 2021)

51,90 - Eugene (27. června 2021)