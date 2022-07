Boltův výkon se třásl. Šampion: Forma na světový rekord, ale beru i americký

Noah Lyles objal Erriyona Knightona a něco mu zašeptal.

„Řekl mi, že jednou budu ve sportu tím největším. Bylo pěkné to od něj slyšet,“ prozradil Knighton téma konverzace.

Den, kdy se tahle věštba naplní, ale ještě nenadešel. Osmnáctiletý fenomén Knighton ve finále dvoustovky na mistrovství světa s odstupem sledoval, jak úřadující šampion Lyles letí k obhajobě titulu ve stylu Usaina Bolta.

Lyles proběhl cílem v čase 19,31. O setinu tak překonal legendární výkon Američana Michaela Johnsona z OH v Atlantě. A jen o setinu zůstal za přelomovým časem Usaina Bolta z OH v Pekingu. K aktuálnímu Boltovu světovému rekordu mu scházelo dvanáct setin.

„Byl jsem ve formě na světový rekord, ale jsem rád i za ten americký,“ usmíval se Lyles. „Každý krok měl svůj smysl v cestě za vítězstvím. Nechal jsem tam všechno. Na cílové čáře už ve mně nic nezbývalo.“

Byl to vskutku ďábelský běh. Mělo jít o souboj současného krále Lylese s mladým Knightonem, kterému bude zjevně patřit budoucnost. Osmnáctiletý teenager ovšem zaváhal na startu a v závodě o zlato nikdy nebyl. Lyles rozpálil svoji vlastní show. Zlepšil si osobní rekord (dosud 19,50) téměř o dvě desetiny a v historických tabulkách se posunul na třetí místo.

MS v atletice: Hledání nového Bolta, Warholmovo zklamání a dieta české výpravy Video se připravuje ...

„Když jsem běžel 19,50, pamatuju si, jak jsem říkal: Jak, kruci, ten Michael Johnson mohl běžet 19,3? A jak běželi 19,2 a 19,19? Pak jsem si řekl: Nestarej se. Přijde to ve správný čas. A ten čas přišel. Věděl jsem, že na tyhle časy mám,“ líčil Lyles.

Boltova zamilovaná dvoustovka je hitem současné atletiky. Lyles, který se nebojí bavit publikum svou šaškovskou energií, má v sobě už dlouho touhu nahradit mistra a finálový čas dává jeho misi reálné základy. Pro příštích pár let se rýsuje parádní rivalita s Knightonem, jenž teprve vstoupí do let, v nichž Bolt běhal své nejlepší časy. A má na velkého Jamajčana už náskok. Časy i svou první medailí, protože ve finále v Eugene získal za Lylesem a Kenny Bednarekem bronz.

„Je fajn být tak mladý na stupních. A bude líp. Mám to všechno v sobě,“ slibuje Knighton. „Zůstal jsem trochu v blocích, což mi pokazilo závod, ale mám medaili. Nemůžu si stěžovat. Je mi teprve osmnáct a v posilovně mám co dohánět. Těžké váhy zatím vůbec nezvedám.“

Historické představení ukázala ve finále ženské dvoustovky taky Jamajčanka Shericka Jacksonová. Vydrtila čas 21,45, což je druhý nejlepší výkon dějin. Ke světovému rekordu slavné Flo-Jo z olympiády 1988 v Soulu se přiblížila na 11 setin.

„Cítím se skvěle, předvedla jsem show. Jsem nejrychlejší žijící žena, mám národní rekord i rekord šampionátu. Na rekordy jsem nemyslela. Vím, že pokaždé, když člověk vstoupí na dráhu, musí dřít víc než předtím,“ řekla Jakcsonová. „Tohle je moje první individuální zlato na mistrovství světa, takže jsem vděčná.“

NEJRYCHLEJŠÍ DVOUSTOVKY HISTORIE

MUŽI 19,19 Usain Bolt (Jam.) 2009 19,26 Yohan Blake (Jam.) 2011 19,30 Usain Bolt (Jam.) 2008 19,31 Noah Lyles (USA) 2022 19,32 Michael Johnson (USA) 1996

ŽENY 21,34 Florence Griffithová-Joynerová (USA) 1988 21,45 Shericka Jacksonová (Jam.) 2022 21,53 Elaine Thompsonová-Herahová (Jam.) 2021 21,55 Shericka Jacksonová (Jam.) 2022 21,56 Florence Griffithová-Joynerová (USA) 1988

Muži:

200 m (vítr +0,4 m/s): 1. Lyles 19,31, 2. Bednarek 19,77, 3. Knighton (všichni USA) 19,80, 4. Fahnbulleh (Lib.) 19,84, 5. Ogando (Dom. rep.) 19,93, 6. Richards (Trin.) 20,08, 7. Brown (Kan.) 20,18, 8. Adams (JAR) 20,47.

Ženy:

200 m (+0,6 m/s): 1. Jacksonová 21,45, 2. Fraserová-Pryceová (obě Jam.) 21,81, 3. Asherová-Smithová (Brit.) 22,02, 4. Seyniová (Niger) 22,12, 5. Steinerová 22,26, 6. Clarková (obě USA) 22,32, 7. Thompsonová-Herahová (Jam.) 22,39, 8. Kambudjiová (Švýc.) 22,55.